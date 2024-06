Au cinéma cette semaine: un thriller dans la moiteur des salles de sport et une sublime fable historique chilienne en tête des sorties

Au cinéma cette semaine, on plonge dans l’ambiance électrisante de Love Lies Bleeding ou on voyage dans le passé violent et la splendeur du Chili. Invitations en détail ci-dessous.

Love Lies Bleeding

Kristen Stewart tombe sous le charme d’une bodybuildeuse qui en impose. Dans la moiteur d’une salle du fitness, la vengeance se prépare…

Los Colonos (The Settlers)

Dans la beauté des paysages chiliens, c’est à une évocation violente et troublante du passé génocidaire du pays que nous invite le réalisateur Felipe Gálvez dans son premier film (exceptionnellement, ce film sortira en salles le 30 juin).

La Famille Hennedricks

Quand une famille recomposée tente de resserrer les liens lors d’un road-trip, ça promet d’être électrique. Sauf que ça manque ici de surcharge.

Le Comte de Monte-Cristo

On ne compte plus les adaptations du roman d’Alexandre Dumas. C’est au tour de Pierre Niney d’incarner Edmond Dantès dans cette mythique histoire de vengeance personnelle. Pour le meilleur?

Le Moine et le Fusil

Dans cette chronique d’un pays en mutation, le choc des cultures est aussi puissant que son résultat s’avère lisse à l’écran.