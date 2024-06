Los Colonos (The Settlers): une parabole visuelle intense plongeant dans le passé violent du Chili

Dans Los Colonos, la beauté des paysages chiliens se confrontent à la violence du passé génocidaire. Un film enfin sur grand écran.

Mis en ligne sur l’excellente plateforme Mubi en mars dernier, Los Colonos, le tout premier long métrage du réalisateur chilien Felipe Gálvez, gagne indéniablement à être vu sur grand écran, dans de vraies conditions de cinéma. Il faut donc saluer la belle initiative du distributeur belge Imagine, qui a l’audace de sortir aujourd’hui le film en salles malgré sa disponibilité en SVOD. Véritable sensation du festival de Cannes 2023, d’où il est reparti auréolé du prix Fipresci dans la section Un Certain Regard, ce western situant son action en Terre de Feu, au tout début du XXe siècle, s’ouvre sur une citation de L’Utopie de Thomas More (1516): « Vos troupeaux sont maintenant si voraces qu’ils dévorent les hommes eux-mêmes. » Plongeant dans le passé génocidaire du Chili, Los Colonos est une histoire de violence et de sang. Trois cavaliers (un soldat britannique, un mercenaire américain et un jeune métis chilien) y sont engagés par un riche propriétaire terrien pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l’Atlantique. C’est le début d’une aventure féroce et macabre inscrite dans des paysages de paradis perdu, où les hommes sont rendus à leurs plus bas instincts…



Sublime beauté et pure désolation de grands espaces situés aux confins du monde, brutalité et folie des hommes perdus dans une immensité qui les dépasse et les écrase: dans son cadre et ses enjeux, Los Colonos rappelle immanquablement deux des plus beaux longs métrages vus l’an dernier sur les écrans, Godland de l’Islandais Hlynur Pálmason et La Légende du roi crabe des Italo-Américains Matteo Zoppis et Alessio Rigo de Righi. Entre troublants moments d’attente suspendue et poussées fiévreuses de barbarie, le film, parabole cruelle et spectrale, aux échos douloureux, sur le mensonge et la domination, fascine par sa capacité butée à questionner la nature humaine au cœur d’un lieu inhospitalier réputé indomptable. Du cinéma qui électrise!