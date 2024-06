Le Moine et le Fusil: choc des cultures au Bhoutan

Rare production à nous parvenir du Bhoutan, Le Moine et le Fusil manque de finesse malgré une narration efficace.

Shortlisté pour l’Oscar du meilleur film étranger cette année, Le Moine et le Fusil, le nouveau long métrage de Pawo Choyning Dorji, remarqué pour le déjà très lisse Lunana: A Yak in the Classroom (L’École du bout du monde), situe lui aussi son action au Bhoutan, et son fameux indice de bonheur national brut. En 2006, alors que le pays est en pleine transition, avec l’avènement d’Internet et de la télévision, les autorités organisent un simulacre d’élection pour tenter de s’ouvrir à la démocratie. Mais les habitants ne semblent pas convaincus… Choc des cultures, tensions entre tradition et modernité, matérialisme occidental vs philosophie orientale: les thématiques que soulève cette fiction chorale sont particulièrement prévisibles. Un film à la narration certes bien rodée, mais à la très caricaturale lourdeur démonstrative.



