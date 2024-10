Parmi les séries pointées par la rédaction de Focus, on vous propose une comédie romantique emmenée par Adam Brody et Kristen Bell, une quête du bonheur par Natasha Rothwell perdue dans son aéroport, et une introduction à Halloween avec Agatha Harkness, une sorcière labellisée Marvel.

Agatha All Along

Le Marvel Cinematic Universe a peut-être retrouvé sa recette magique en prolongeant l’univers de WanVision, avec la fantastique Kathryn Hahn (I Love Dick), qui y incarnait la voisine curieuse Agnes, en réalité la sorcière Agatha Harkness.

How to Die Alone

Avec How to Die Alone, la comédienne Natasha Rothwell nous propose, avec beaucoup d’humour et de finesse, une série sur l’acceptation de soi et la volonté de trouver sa voie.

Nobody Wants This

Il paraît que la seule présence d’Adam Brody (ex-égérie geek depuis son rôle de Seth dans l’une des séries-doudous de toute une génération, Newport Beach) au générique de Nobody Wants This, avec Kristen Bell, a déclenché l’hystérie auprès de nombreuses et nombreux quarantenaires sur les réseaux sociaux…