Agatha All Along sur Disney+, une série en prélude à Halloween

Le Marvel Cinematic Universe a peut-être retrouvé sa recette magique en prolongeant l’univers de WandaVision, avec la fantastique Kathryn Hahn (I Love Dick), qui y incarnait la voisine curieuse Agnes, en réalité la sorcière Agatha Harkness.

La voici donc qui reprend son rôle, après la chute qui l’avait privée de ses pouvoirs et renvoyée dans un autre monde. À la recherche d’un moyen de déjouer son funeste sort, elle erre à son tour dans un univers de pastiche télévisuel: celui, inspiré, du polar noir scandinave où Agatha se rêve un temps enquêtrice stoïque. Jusqu’à ce qu’un jeune apprenti (Joe Stoke, vu dans Heartstopper) la délivre du vilain sort et encourage d’autres à l’accompagner sur la légendaire Route des Sorciers, sorte de cursus honorum de l’occulte qui promet épreuves, adversité et pouvoirs à ceux qui l’empruntent.



Dans ce Sabbat de fortune, Agatha est aussi menacée par de vieilles rancœurs, en la personne d’une sorcière guerrière, incarnée avec maestria par Aubrey Plaza, jamais très loin de l’énergie de son rôle emblématique de Legion. Les trois premiers épisodes concédés par Disney donnent l’aperçu prometteur d’une authentique quête épique et acidulée, où Kathryn Hahn et Aubrey Plaza rayonnent dans leur bizarrerie vintage et où ces deux actrices cultissimes forment une triplette occasionnelle et irrésistible avec Patti LuPone (authentique star de Broadway, transfuge sur écran depuis son apparition remarquée dans Beau Is Afraid).

© Marvel Television

Autour d’Agatha, la garde rapprochée rappelle les récits de commando où chaque personnage a sa spécialité. Loin de se cantonner à des archétypes, ces sorciers et sorcières avancent avec leurs intrigues propres et nourrissent une dialectique animée avec leur guide diaboliquement spirituelle. Enflammé par des dialogues ciselés et admirable d’à-propos, Agatha All Along surprend par sa profondeur et confirme Kathryn Hahn en pop star absolue.