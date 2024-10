Nobody Wants This sur Netflix: Une rom-com avec Kristen Bell

Il paraît que la seule présence d’Adam Brody (ex-égérie geek depuis son rôle de Seth dans l’une des séries-doudous de toute une génération, Newport Beach) au générique de Nobody Wants This, avec Kristen Bell, a déclenché l’hystérie auprès de nombreuses et nombreux quarantenaires sur les réseaux sociaux…

Ici, Adam Brody -et sa barbe de trois jours- est Noah, un jeune rabbin aux dents longues, fraîchement séparé de sa petite amie Rebecca, que tout le monde pensait pourtant devenir sa femme. Présenté par une amie commune à Joanne (Kristen Bell, Veronica Mars en personne tout de même!), podcasteuse drôle et espiègle (oui, on le sait, désormais, tous les héros de séries ont un podcast), Noah est sous le charme. Le coup de foudre est partagé, mais, peu à peu, la religion va constituer un obstacle encombrant dans leur relation. L’a-t-on précisé? Joanne est athée…



Avant de se plaindre qu’il s’agit encore d’une situation (la religion faisant barrage à l’amour) vue et revue sur nos écrans, grands ou petits, on peut souligner que la série est basée sur une expérience amoureuse réellement vécue par Erin Foster, la créatrice du show. Soit, cela ne nous empêchera pas de nous demander pourquoi diable Joanne, belle, rebelle et un rien canaille, s’entête dans cette relation -Noah, ce grand échalas gauche et gentillet, ne semble pas vraiment être son type, comme le lui rappelle régulièrement Morgan, sa sœur (et co-star de leur fichu podcast…). Joanne ira-t-elle jusqu’à se convertir au judaïsme pour les beaux yeux et la barbe sexy de Noah?

© Netflix

Assez classique, voire commune, la série s’apprécie pour son rythme, ses vannes et ses seconds rôles qui, comme parfois dans les rom-com, volent la vedette. Jackie Tohn frôle le génie en Esther, odieuse épouse de Sasha, le frère de Noah, mais la mention spéciale revient à l’improbable duo formé par Justine Lupe (mémorable Willa dans Succession), hilarante en Morgan, et Timothy Simons, impayable en Sasha, dont les chemises, toutes atroces, constituent les plus beaux effets spéciaux aperçus depuis longtemps.