Sur Arte.tv: Quand Kasparov affrontait la machine aux échecs

La minisérie autour des confrontations, en 1997, entre Garry Kasparov et le superordinateur Deep Blue d’IBM peine à transcender le jeu d’échecs à l’écran.

Le jeu d’échecs est-il vraiment taillé pour les écrans? Le succès pas très lointain du Jeu de la dame sur Netflix tendrait à pousser à répondre par l’affirmative. Quelques scènes cultes au cinéma également (dans Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman, L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison, voire même Harry Potter à l’école des sorciers, parmi d’autres). Mais ce serait aussi oublier une palanquée de films plus ou moins dispensables tournant parfois jusqu’à l’obsession autour du motif quadrillé de l’échiquier (Face à face avec Christophe Lambert, La Défense Loujine avec John Turturro, Le Prodige avec Tobey Maguire…). La narration et la mise en scène, trop plates et répétitives, de la minisérie Rematch reposent en tout cas aujourd’hui assez douloureusement la question.



Incompréhensible Grand Prix du dernier festival Séries Mania, cet ensemble de six épisodes, désormais disponible gratuitement sur Arte.tv, se concentre en mode thriller psychologique sur l’affrontement historique et sous tension qui opposa le champion du monde d’échecs Garry Kasparov au superordinateur Deep Blue d’IBM. Dans la foulée d’une première victoire jouée en six parties, Kasparov, qui tient lui-même peu ou prou de l’automate, se laisse en effet convaincre de jouer, en 1997, un match retour. Cette revanche ultra médiatisée cristallise une série d’enjeux essentiels dans les rapports entre l’homme et la machine, aux résonances forcément plus que jamais actuelles…

© Arte.TV / Leo Pinter

Guéguerre mentale

Rematch, bien sûr, questionne par la bande, en regardant dans le rétroviseur, les futures applications de l’intelligence artificielle. Le sujet, en soi, est passionnant, et potentiellement inépuisable. Il est hélas ici trop souvent réduit à une plate et répétitive guéguerre mentale entre un homme monomaniaque, soucieux de repousser constamment les limites de sa discipline, et une technologie au service d’une entreprise aux desseins gloutons. Pas dénuée, dans ses meilleurs moments, d’une certaine efficacité, la série étire ainsi inutilement le temps, tape toujours sur le même clou du suspense facile et s’embourbe dans des conventions de narration fatiguées (des flash-back éclairants sur l’enfance, ce genre). En déficit de nuance et de subtilité, elle peine en outre à dépasser la caricature, présentant des personnages aux attitudes souvent puériles dont il paraît bien superflu de creuser la matière intime (les rapports brouillés de Kasparov avec son ex-femme et sa fille, la dimension paranoïaque de son obsession…). Plus grave, Rematch, dont la forme ne parvient décidément jamais à transcender le fond, donne dans une romantisation un peu cliché et paresseuse du jeu d’échecs.