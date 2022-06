Les nommés pour les Prix Maeterlinck de la critique sont connus

Après deux années en demi-teinte, les Prix Maeterlinck de la Critique, qui célèbrent leurs 70 ans en 2022, sont de retour pour célébrer la renaissance des arts vivants. Avant la cérémonie où seront dévoilés les lauréats (le 31 octobre au Théâtre des Martyrs à Bruxelles), les nommés pour chaque catégorie viennent d’être dévoilés (les voici ci-dessous, avec les dates des prochaines représentations). Le Prix Bernadette Abraté sera décerné à la comédienne Jacqueline Bir.

Meilleur spectacle

Éloge de l’altérité, d’Isabelle Pousseur

George de Molière, de Ludovic Barth & Mathylde Demarez d’après Molière.

Iphigénie à Splott, de Gary Owen, mise en scène de Georges Lini.

Reprise le 5 juillet 2022 à l’Abbaye de Stavelot, les 12 et 13 août au Festival de Spa, le 24 septembre au CC Jacques Franck (Saint-Gilles), du 4 au 7 octobre au Théâtre de l’Ancre (Charleroi), les 9 et 10 février 2023 au CC de Verviers, le 11 février au CC de Tubize, le 15 février au CC de Huy, le 16 février au CC de Braine-le-Comte, les 17 et 18 février au CC de Saint-Ghislain, du 11 au 29 avril au Théâtre de Poche et les 13 et 14 mars au CC de Mouscron.

Meilleure mise en scène

Mademoiselle Agnès, de Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Philippe Sireuil.

Qui a peur, de Tom Lanoye. Mise en scène d’Aurore Fattier.

Reprise du 7 au 28 juillet au Théâtre des Doms (Avignon) et les 19 et 20 août au Festival de Spa.

Les Yeux rouges, de Véronique Dumont, d’après le roman de Myriam Leroy.

Reprise les 6 et 7 octobre 2023 au Senghor (Etterbeek), le 12 octobre 2023 au CC de Verviers, le 20 octobre 2023 à la Maison de la Culture d’Arlon.

Qui a peur sera le 19 et 20 août au Festival de Spa © Prunelle Rulens

Meilleur spectacle de danse

Les Autres, d’Anton Lachky.

Reprise le 16 février 2023 au CC d’Uccle, le 17 février 2023 au Théâtre de Namur, le 19 février 2023 à Wolubilis, le 22 mars 2023 au CC de Verviers et le 6 avril 2023 au CC de Gembloux.

Reprise du 1er au 3 décembre 2022 au Théâtre de Liège, les 14 et 15 décembre 2020 à MARS-Mons arts de la scène, du 13 au 21 janvier 2023 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Une tentative presque comme une autre, de Clément et Guillaume Papachristou.

Reprise du 21 au 29 septembre 2022 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, du 5 au 7 octobre 2022 au Théâtre de Namur et les 11 et 12 octobre à Mars- Mons arts de la scène.

Meilleur spectacle de cirque

À deux mètres, de Jesse Huygh et Rocio Garrote.

Reprise le 3 juillet à Borgerhout, le 9 juillet à Ramillies, les 16 et 17 juillet à Gand, les 4 et 5 août à Ostende, le 10 août à Anderlecht,le 20 août à Sint-Pieters- Leeuw…

Le Chat de Schrödinger, d’Aurélien Oudot & Mikael Bres.

Tout | rien, d’Alexis Rouvre.

Reprise le 7 octobre 2022 au CC Uccle, le 14 octobre 2022 à l’Atelier Théâtre Jean Vilar (Louvain-la-Neuve, le 2 novembre 2022 au Théâtre Marni (Ixelles) et le 4 décembre 2022 au Bronks (Bruxelles), le 15 février 2023 au CC de Colfontaine et du 16 au 18 mars 2023 au Théâtre de la Montagne Magique (Bruxelles).



Meilleure comédie / Meilleur spectacle d’humour

Birthday, de Joe Penhall.

Mise en scène de Julie-Anne Roth.

Reprise du 12 au 14 octobre 2022 au Théâtre de l’Ancre (Charleroi) et le 20 octobre 2022 au CC de Verviers.

Kill Fiction, de David Nobrega.

Zaï Zaï, du Collectif Mensuel et Nicolas Ancion d’après Fabcaro.

Reprise le 27 août 2022 au festival Théâtre au Vert à Thoricourt, le 4 octobre 2022 au CC de Bertrix, les 7 et 8 octobre 2022 à Herve, le 14 décembre au CC de Huy, le 16 décembre 2022 au CC de Welkenraedt, du 10 au 13 janvier 2023 à la Ferme de Martinrou (Fleurus), Le 14 janvier à l’Atrium 57 (Gembloux), le 19 janvier 2023 à la MC d’Ath, le 26 janvier 2023au CC de Verviers, le 28 janvier 2023, au CC de Remicourt, le 2 février 2023 à l’Arrêt 59 (Péruwelz) et le 17 février 2023 au CC de Rixensart.

Meilleur spectacle jeune public

C’est ta vie , de la Compagnie 3637.

, de la Compagnie 3637. Mike , de Colin Jolet et Sophie Leso.

, de Colin Jolet et Sophie Leso. Norman, de Clément Thirion.

Reprise le 29 octobre 2022 à la MC Tournai, du 8 au 12 novembre 2022 au Théâtre Varia (Ixelles), du 16 au 19 novembre 2022 à la Montagne magique (Bruxelles), du 22 au 24 novembre 2022 au Théâtre de Liège, les 11 et 12 décembre au CC d’Uccle, du 15 au 17 décembre 2022 au Théâtre de Namur, les 11 et 12 janvier 2023 au CC de Colfontaine, du 17 au 19 janvier 2023 au CC de Nivelles et le 25 janvier 2023 à La Raffinerie-Charleroi/danse. (Molenbeek).



Meilleur Seul en scène

À cheval sur le dos des oiseaux, de Céline Delbecq. Mise en scène de Céline Delbecq.

Avec Véronique Dumont.

Reprise le 17 octobre 2022 au Théâtre de Namur, les 20 et 21 octobre 2022 au CC des Roches, les 10 et 11 janvier 2023 à la MC Tournai, le 17 janvier 2023 au CC d’Engis, Le 24 janvier 2023 au CC de Dinant,…

Dressing Room, de François Emmanuel.

Mise en scène de Guillemette Laurent.

Avec Marie Bos.

Girls and Boys, de Dennis Kelly.

Mise en scène de Jean-Baptiste Delcourt.

Avec France Bastoen.

Reprise du 10 au 26 mars 2023 au Théâtre des Martyrs.

Meilleure découverte

Appellation sauvage contrôlée, de et avec Hélène Collin.

Mise en scène de Valéry Cordy.

À-vide, d’Aurélien Dony.

Mise en scène d’Aurélien Dony.

The Visit, de Mbalou Arnould et Blanche Tirtiaux.

Reprise les 20 et 21 août 2022 au Festival de Chassepierre, le 16 septembre 2022 à Saint-Gilles, le 25 septembre 2022 au CC d’Habay-la-Neuve, les 22 et 23 octobre 2022 à L’Éden (Charleroi)…

Meilleur·e interprète

France Bastoen

Dans Mademoiselle Agnès, de Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Philippe Sireuil.

Et dans Girls and Boys, de Dennis Kelly. Mise en scène de Jean-Baptiste Delcourt.

Reprise du 10 au 26 mars 2023 au Théâtre des Martyrs.

Gwendoline Gauthier

Dans Iphigénie à Splott, de Gary Owen, mise en scène de Georges Lini.

Reprise le 5 juillet 2022 à l’Abbaye de Stavelot, les 12 et 13 août au Festival de Spa, le 24 septembre au CC Jacques Franck (Saint-Gilles), du 4 au 7 octobre au Théâtre de l’Ancre (Charleroi), les 9 et 10 février 2023 au CC de Verviers, le 11 février au CC de Tubize, le 15 février au CC de Huy, le 16 février au CC de Braine-le-Comte, les 17 et 18 février au CC de Saint-Ghislain, du 11 au 29 avril au Théâtre de Poche et les 13 et 14 mars au CC de Mouscron.

Clément Thirion

Dans George de Molière, de Ludovic Barth & Mathylde Demarez d’après Molière.

Et dans Stanley : small choice in rotten apples, de Simon Thomas.

Meilleur espoir

Leila Chaarani

Dans Charlotte, de Michèle Fabien. Mise en scène de Frédéric Dussenne.

Dans Phèdre(s), de Pauline d’Ollone d’après Jean Racine.

Et dans Qui a peur, de Tom Lanoye. Mise en scène d’Aurore Fattier.

Reprise du 7 au 28 juillet au Théâtre des Doms (Avignon) et les 19 et 20 août au Festival de Spa.

Khadim Fall

Dans Qui a peur, de Tom Lanoye. Mise en scène d’Aurore Fattier.

Reprise du 7 au 28 juillet au Théâtre des Doms (Avignon) et les 19 et 20 août au Festival de Spa.

Chloé Larrère

Dans À ce qui manque, de Chloé Winkel.



Meilleur auteur / Meilleure autrice

Céline Delbecq

Pour À cheval sur le dos des oiseaux

Mise en scène de Céline Delbecq.

Avec Véronique Dumont.

Reprise le 17 octobre 2022 au Théâtre de Namur, les 20 et 21 octobre 2022 au CC des Roches, les 10 et 11 janvier 2023 à la MC Tournai, le 17 janvier 2023 au CC d’Engis, Le 24 janvier 2023 au CC de Dinant,…

François Emmanuel

Pour Dressing Room

Mise en scène de Guillemette Laurent.

Avec Marie Bos.

Le Collectif Grata Koetz

Pour Le Jardin

Mise en scène de Thomas Dubot.

Reprise les 5 et 6 juillet 2022 au Festival au Carré (Mons) et les 7 et 8 novembre au Théâtre National (Bruxelles).

Meilleure scénographie

De Maurice Maeterlinck, mise en scène d’Héloïse Jadoul.

Scénographie de Bertrand Nodet.

Mademoiselle Agnès

De Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Philippe Sireuil.

Scénographie de Vincent Lemaire.

Marche salope

De Céline Chariot, mise en scène de Céline Chariot et Jean-Baptiste Szezot.

Meilleure Réalisation artistique et technique

Loco, de Natacha Belova et Tita Iacobelli, d’après Nicolas Gogol.

Reprise du 7 au 9 septembre 2022 au Théâtre Marni (Ixelles), Les 30 septembre et 1er octobre 2022 à la MC Tournai et du 28 novembre au 17 décembre au Théâtre de Poche (Bruxelles).

Le Songe d’une nuit d’été, de Jean-Michel d’Hoop d’après Shakespeare.

Stanley : small choice in rotten apples, de Simon Thomas.

Prix Bernadette Abraté

Jacqueline Bir, comédienne.