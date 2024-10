Dans les sorties du jour, on retrouve des émotions vivifiantes du côté du Québec avant l’avant-pop de Klô Pelgag, du rock quasi chamanique avec le collectif Goat et une musique post-confinement qui sent bon la liberté avec le Wild Classical Music Ensemble.

Affaire entendue (et célébrée par de nombreuses récompenses) chez elle, au Québec, la musique de Klô Pelgag reste encore à découvrir pour une bonne partie du monde francophone restant.

Depuis Commune sorti il y a dix ans, le successeur du formidable World Music paru en 2012, on avait perdu la trace de Goat. Les revoilà!

Après avoir collaboré avec Lee Ranaldo, le Wild Classical Music Ensemble a embauché Arthur Satan, Nathan Roche et Fabrice Gilbert pour un renversant disque de confinement.