Après avoir collaboré avec Lee Ranaldo, le Wild Classical Music Ensemble a embauché Arthur Satan, Nathan Roche et Fabrice Gilbert pour un renversant disque de confinement.

« Pendant plus d’un an, nous avons tous été confinés. Mais qu’en est-il quand on est une personne avec un handicap mental? Nous avons le droit de choisir, le luxe de décider par nous-mêmes des règles que nous voulons suivre ou non. Nous avons notre libre arbitre. Pas elle. Cette série de chansons est dédiée à toutes les personnes qui ont traversé cette crise en s’en voyant privés. Nous leur envoyons nos pensées, nos câlins et nos baisers pleins d’amour véritable! » Ainsi Damien Magnette résume-t-il le nouvel album de son Wild Classical Music Ensemble.

Créé en 2007 au sein de l’asbl sociale artistique Wit-h à Courtrai, le Wild est un groupe de rock expérimental jouissif et survolté qui fait danser comme un taré et valdinguer les préjugés. Le Wild a ouvert la porte aux Choolers, à Chevalier Surprise et à tous les groupes intégrés qui refusent les chemins trop balisés de la facilité et s’envolent loin des ateliers éducativo-occupationnels.



Chronique d’une isolation

Après un album avec Lee Ranaldo (oui oui le guitariste de feu Sonic Youth) né d’une expo dans le plus vieil asile de Belgique, le WCME questionne sur son nouveau disque un enfermement dont on a aujourd’hui tous d’une certaine manière fait l’expérience. Pendant la pandémie, les membres du groupe porteurs de handicap se sont plus que jamais retrouvés isolés. Confinés pendant plusieurs mois seuls dans leurs chambres. Privés de cette musique qui leur offre une fenêtre sur le monde et le moyen de fuguer pour mieux nous rapprocher.

Dès qu’il en a eu l’occasion, à défaut de pouvoir les réunir, Magnette leur a rendu visite avec son matériel portatif et a fait naître avec eux en tandem ce qui est aujourd’hui l’album le plus produit et le plus accessible du groupe à ce jour. Mixé par Jean Lamoot, grand sorcier français du son croisé au chevet d’Alain Bashung, de Brigitte Fontaine, Noir Désir et autre Dominique A, Confined est un appel tonitruant à la liberté. Celle de faire de la musique avec les copains, de se produire en concert, de donner des bisous. Celle de vivre sur cette terre sans être regardé comme une bête de foire. Les chansons répondent au désir de veiller les uns sur les autres (Comment ça va?). Expriment un irrépressible sentiment de solitude (Dat Is Mijn Verdrit, Loneliness). Et dégagent une rage partagée (Je ne veux pas avec ses rythmes chaloupés, My Frustrations).

Le leader australien du Villejuif Underground Nathan Roche, Fabrice Gilbert de Frustration, Arthur « JC » Satan, Ava Carrère (Sages comme des sauvages), les membres de Shht ou encore le chanteur de Schlager Wim Opbrouck sont venus apporter leur contribution à l’album tandis que le toujours aussi génial Carl Roosens s’est chargé de le mettre en clips. Un disque qui érige définitivement le Wild Classical Music Ensemble en fils spirituel d’Arno et de TC Matic.