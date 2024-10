Goat de retour pour un groove chamanique

Depuis Commune sorti il y a dix ans, le successeur du formidable World Music paru en 2012, on avait perdu la trace de Goat. Les revoilà!

Mystérieux collectif masqué suédois nourri aux herbes folles de l’afro-rock, du psychédélisme chamanique et du groove transcendantal. Goat, son quatrième disque en trois ans pourtant, rappelle au bon souvenir de ses dansantes et électriques incantations. Kraut, afrobeat, folk, funk… Can, Led Zep, Fela Kuti, Lalo Schifrin, les Happy Mondays… Le groupe éternel (Goat enregistrerait sous différentes incarnations depuis quatre ou cinq décennies) emmène faire la fête au fond des bois où doit se planquer une navette spatiale. Sort les flûtes (est-ce toujours vraiment nécessaire?) et les guitares incendiaires. In the name of Goat…