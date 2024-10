Klô Pelgag, sensible et éblouissant

Affaire entendue (et célébrée par de nombreuses récompenses) chez elle, au Québec, la musique de Klô Pelgag reste encore à découvrir pour une bonne partie du monde francophone restant.

Son quatrième album, Abracadabra, est-il susceptible de changer la donne? Cela ne serait en tout cas que justice pour une musicienne qui réussit à combiner idéalement ambition artistique et mélodies sensibles. Ne ménageant pas ses effets grandioses, sans jamais tomber non plus dans la superproduction aseptisée, la formule magique de Klô Pelgag éblouit de bout en bout. Ici, pas de demi-mesure. Les émotions sont vivifiantes, les chansons intenses. De la pluie de cordes de Sans visage au rock caillouteux de Décembre, en passant par l’éblouissante ballade de fin du monde de Les puits de lumière. En concert au Botanique le 18 mars 2025.