Snoop Dogg et Dr Dre refont la paire pour passer du Doggystyle au Missionary. Dans d’autres genres, Saint-Etienne et Emilia Sisco auront plutôt à cœur de réchauffer les âmes.

Trente ans après leur première collaboration historique sur Doggystyle, Snoop Dogg et Dr Dre se retrouvent pour Missionary, disque impuissant à retrouver la flamme

« When you’re 20 or 21, you have so much energy and belief », souffle Sarah Cracknell, en ouverture du onzième album de Saint-Etienne, le trio qu’elle forme avec Bob Stanley et Pete Wiggs.

Il n’y a pas que chez Daptone, à Brooklyn et plus largement aux États-Unis qu’on sait faire de la soul chaude et sket’ braguette. En Finlande aussi, avec Emilia Sisco.