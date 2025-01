Saint-Etienne nous plonge en pleine méditation pop

« When you’re 20 or 21, you have so much energy and belief », souffle Sarah Cracknell, en ouverture du onzième album de Saint-Etienne, le trio qu’elle forme avec Bob Stanley et Pete Wiggs.

Cette énergie, Saint-Etienne l’a prolongée dès le début des années 90 dans une pop indie, jamais très loin du club et de l’échappée dance. Trente ans plus tard, la nuit n’a évidemment plus la même signification. Dans le prolongement du précédent I’ve Been Trying To Tell You (2021), The Night tient davantage de la méditation pop (Celestial, le nez dans les étoiles).



Où l’introspection n’est jamais triste ou plaintive, mais sublimée dans une mélancolie toute en retenue, comme sur les harmonies crève-cœur de Gold ou la mélodie en apesanteur de When You Were Young. Superbe retour de Saint-Etienne.