Emilia Sisco, la chaleur soul venue du grand nord

Il n’y a pas que chez Daptone, à Brooklyn et plus largement aux États-Unis qu’on sait faire de la soul chaude et sket’ braguette. En Finlande aussi, avec Emilia Sisco.

Grâce à elle, on a trouvé la potion magique pour réchauffer en rythme les lits et les cœurs. Quasiment 25 ans après la sortie du premier Nicole Willis, new-yorkaise encore en exil à Helsinki, c’est maintenant Emilia Sisco qui attire les projecteurs sur le groove du grand nord.



Emilia Heinonen (son vrai nom) avait enregistré il y a quelques années un disque avec le groupe de l’harmoniciste Helge Tallqvist. Mais mis en boîte avec Cold, Diamond & Mink, l’orchestre maison de son label Timmion Records, Introducing Emilia Sisco a tout d’une carte de visite, comme son nom l’indique. Un disque classique, vintage et pour le moins prometteur…