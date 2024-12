Les 10 meilleurs albums 2024 selon la rédaction de Focus

L’heure est aux bilans. Durant toute cette semaine, retrouvez sur le site Focus les tops de la rédaction. Dernier épisode: les meilleurs albums 2024!

Quels sont les meilleurs albums 2024? Laurent Hoebrechts et Julien Broquet vous proposent leurs top-10 de l’année.

Le top des meilleurs albums 2024 de Laurent Hoebrechts

Nala Sinephro, Endlessness



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

2. SchoolBoy Q, Blue Lips



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

3. Cabane, Brûlée



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

4. Bonnie Banane, Nini

5. Tyler, The Creator, Chromakopia

6. Tems, Born In The Wild

7. Brigitte Fontaine, Pick Up

8. Charli XCX, Brat

9. Beyoncé, Cowboy Carter

10. Kendrick Lamar, GNX

Le top des meilleurs albums 2024 de Julien Broquet

Cindy Lee, Diamond Jubilee



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

2. Mount Eerie, Night Palace



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

3. Kim Gordon, The Collective



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

4. Forever Pavot & XP The Marxman, Forever XP

5. Tindersticks, Soft Tissue

6. Dana Gavanski, Late Slap

7. Jessica Pratt, Here In The Pitch

8. Amen Dunes, Death Jokes

9. Memorials, Memorial Waterslides

10. Amyl and The Sniffers, Cartoon Darkness