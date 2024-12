Les 3 albums à découvrir cette semaine

Nahawa Doumbia est l’une des voix du Mali sans jamais être sortie de ses frontières. De la douceur, on en trouve également dans le nouvel album de The Innocence Mission. Quant à Dinos, il s’est inspiré de l’art du kintsugi pour évoquer son spleen à travers son rap.

Le deuxième album de l’hypnotisante Nahawa Doumbia sort pour la première fois en dehors du Mali grâce au label Awesome Tapes From Africa.

The Innocence Mission, c’est une espèce de rencontre entre Vashti Bunyan et la dream pop, entre Karen Dalton et Hope Sandoval.

Deux ans après la double album Hiver à Paris, Dinos revient avec Kintsugi.