Nahawa Doumbia, l’ensorcelante voix du Mali

Le deuxième album de l’hypnotisante Nahawa Doumbia sort pour la première fois en dehors du Mali grâce au label Awesome Tapes From Africa.

Le 18 octobre 2011, Nahawa Doumbia inaugure avec La Grande Cantatrice Malienne Vol. 3 le catalogue du label Awesome Tapes From Africa. L’événement fait date dans l’histoire des diggers et la propagation des musiques du monde. Mais la marque existe déjà. Elle est née cinq ans plus tôt. Lorsque, de retour d’un voyage au Ghana où il a étudié le hiplife (un mélange de hip-hop et de highlife), le jeune ethnomusicologue Brian Shimkovitz décide de créer un blog pour partager la musique qu’il y a découverte. Des cassettes en tous genres vendues sur les marchés qui n’ont jamais réellement réussi à s’échapper d’Afrique de l’Ouest. Des artistes inconnus de par chez nous dont on ne trouve aucune référence et aucune information sur les moteurs de recherche.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En 2011 donc, Shimkovitz veut passer à la vitesse supérieure. Aider ces musiciens à gagner de l’argent et à se faufiler dans les festivals où il est lui-même invité à jouer les DJ. Il se lance alors dans la partie la plus compliquée du boulot: les retrouver, savoir qui possède les droits et parvenir à un accord qui les satisfera. Nahawa Doumbia est une chanteuse malienne née en 1960 à Mafélé, près de la frontière avec la Côté d’Ivoire. Nahawa ne vient pas d’une caste de chanteurs. Elle s’est fait un nom en participant à des concours locaux, régionaux et nationaux. Et à 22 printemps, elle a sorti son premier album La Grande Cantatrice malienne, accompagnée à la guitare par son mari alors que l’habitude pour les griottes traditionnelles est plutôt au balafon et aux cordes de la kora.

© DR

Si sa génitrice, morte quelques jours après sa naissance, lui avait prédit un avenir de chanteuse, Nahawa, élevée par sa grand-mère, a dû défier l’autorité paternelle pour poursuivre ses aspirations. Comme le Volume 1 et le Volume 3, Volume 2 est sorti au début des années 80. Et il n’avait jusqu’ici jamais été disponible en dehors du Mali. Uniquement composées d’une voix ensorcelante et d’une guitare acoustique, ces quatre longues chansons sont aussi merveilleuses et magiques que sociales et politiques. Sakory Mery est un hommage à Sakoro Mery Diakité, qui a amené l’eau et l’électricité à Bougouni. Demisen Kulu invite la jeunesse malienne à se montrer plus audacieuse et persévérante. Là où Mai Ni Wula et Jigi Yiri parlent de la mort, de la vie et du destin, Nahawa ayant perdu son papa en 1980.

Les masters n’existant plus et l’original ayant été pressé dans une assez piètre qualité, l’enregistrement a nécessité beaucoup de travail, il a dû être extrait et remasterisé. Il offre aujourd’hui une nouvelle occasion de s’enthousiasmer pour cette idole et référence vocale majeure d’Afrique de l’Ouest, voire de la découvrir si ce n’était déjà fait.