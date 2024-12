Angel Olsen se lance dans les relectures

Jamais à court d’idées et toujours prête à sortir des sentiers battus, Angel Olsen aime faire les choses autrement.

Angel Olsen a ainsi invité Chromatics et Mark Ronson à remixer des chansons de son album All Mirrors, a fait équipe avec Sharon Van Etten et a même créé il y a quelques années un microlabel (Somethingcosmic) avec l’aide de Jagjaguwar. C’est sur cette ministructure où elle avait jadis rendu hommage aux années 80, à Billy Idol, OMD et Alphaville que la fille du Missouri publie Cosmic Waves Volume 1.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Une compilation conçue comme un dialogue. La face A rassemble des chansons originales des inconnus Poppy Jean Crawford, Coffin Prick, Sarah Grace White, Maxim Ludwig (mouais…) et Camp Saint Helene. Tandis que la face B réunit des reprises magiques de ces mêmes artistes par la douce Angel Olsen. Original et intéressant.