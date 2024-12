The Innocence Mission, une douceur d’hiver en mode lo-fi

The Innocence Mission, c’est une espèce de rencontre entre Vashti Bunyan et la dream pop, entre Karen Dalton et Hope Sandoval.

Karen Peris, la voix de The Innocence Mission, a sur photo des faux airs d’Alela Diane. Elle fait depuis 40 ans de la musique avec le guitariste qui lui a passé la bague au doigt. Et leurs deux premiers albums ont été enregistrés chez Joni Mitchell parce que produits par son mari Larry Klein.



L’histoire de The Innocence Mission, c’est celle, improbable, d’un groupe originaire de Lancaster en Pennsylvanie, qui a germé dans le cadre d’une production scolaire catholique de la comédie musicale rock Godspell et a un beau jour tapé dans l’oreille de Sufjan Stevens. Midwinter Simmers, son treizième album, le premier depuis quatre ans, est une sublime petite douceur à la voix enfantine et aux comptines enchanteresses. Hautement recommandable et chaudement recommandé…