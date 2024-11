Kendrick Lamar de retour sur son rutilant trône

Déboulant par surprise, GNX, le nouvel album de Kendrick Lamar, est un disque sec et teigneux, rongé par une colère sourde. Truffé de références West Coast, il couronne une année durant laquelle Kendrick Lamar a mis la main sur le rap.

En 2012, Kendrick Lamar chamboulait la planète rap avec son deuxième album, Good Kid M.A.A.D. City. Avec pour pochette, dans son édition deluxe, une photo du van familial. Un Chrysler Dodge Caravan dont le rappeur s’est souvent servi dans sa jeunesse. Y compris, expliquera-t-il, pour des virées entre potes pas toujours très recommandables. Douze années plus tard, Kendrick Lamar est devenu l’une des plus grandes superstars américaines. Désormais, c’est à côté d’une Buick GNX qu’il trône. Un modèle d’exception, produit l’année de sa naissance -1987-, à seulement 547 exemplaires.



GNX est également le titre de son nouvel album-surprise. Il arrive au bout d’une année particulièrement agitée pour le rappeur, marquée par l’annonce de son concert à la mi-temps du prochain Super Bowl. Et, évidemment, par son clash avec Drake. Rarement un beef entre rappeurs n’aura à ce point animé la conversation pop. Avec, au bout des rimes assassines, la victoire, à l’unanimité, de Kendrick Lamar, grâce à son titre Not Like Us.



Depuis, Drake a dénoncé des chiffres de streaming qui auraient été gonflés artificiellement, notamment par des bots. Ce sera plus compliqué pour lui de contester l’importance culturelle que le morceau a prise, convoqué aussi bien dans les meetings de Kamala Harris qu’à la mi-temps d’un match de MLS…

Sans sous-entendus

GNX succède à Mr. Morale & The Big Steppers, paru en 2022. Un chef-d’œuvre introspectif et noueux. Mais que certains ont pu trouver trop tourmenté. Kendrick Lamar l’a-t-il entendu? Cette fois, en tout cas, fini de chipoter. Plus proche de Damn (2017), GNX est un disque nerveux, carré, qui va droit au but. Douze titres de rap, tracés au cordeau, qui alternent à la fois les bourre-pifs –Squabble Up, TV Off- et les séquences plus mellow –Luther et Gloria avec SZA, ou Dodger Blue. En ouverture, sur Wacced Out Murals, le Prix Pulitzer annonce d’ailleurs son intention de, pour une fois, ne pas se répandre en métaphore et autres messages cryptés -« Fuck a double entendre ».

Cela n’a pas empêché les fans de se lancer dans une grande exégèse collective. Et de dénicher un tas de références au rap de la côte Ouest- de Squabble Up (s’appuyant sur le morceau freestyle de Debbie Deb When I Hear Music, classique des mariages latinos) à Reincarnated (samplant et reprenant le flow de l’idole Tupac). Mais sans un mot sur la bisbille avec Drake? En tout cas, pas directement.

Il ne faudrait toutefois pas se tromper. En réalité, GNX est bien habité d’une colère froide, presque toujours rentrée. Hormis sur TV Off -et son fameux Mustaaaaard, qui n’a eu besoin que de quelques heures pour devenir un mème sur Internet-, Kendrick Lamar fulmine, agacé par l’état du rap. En pétard, il est ce héros, tenté par le côté obscur de la Force. Produite en 1987, en pleine Star Wars-mania, la GNX avait d’ailleurs vite été rebaptisée. Avec sa peinture noire,et sa calandre rappelant le fameux casque, elle était devenue la « voiture de Dark Vador« . On avait dit pas de double entendre, c’est ça?