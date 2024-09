Nala Sinephro, une Belge chez Warp

Elle a beau avoir débarqué sur les radars il y a déjà trois ans avec un disque remarquable, son visage doux, son teint mat et sa coupe afro à la Angela Davis, Nala Sinephro reste entourée d’un épais mystère.

Extrêmement rare en interview et également relativement sur scène pour l’instant (on l’annonce néanmoins à Flagey le vendredi 14 mars 2025), Nala est la première artiste belge signée sur le prestigieux label électronique Warp.

Musicienne, compositrice et productrice d’origine caribéenne basée à Londres mais élevée dans notre Plat Pays par une mère pianiste (son père est un saxophoniste de jazz martinico-guadeloupéen), la harpiste a étudié pendant un an à Boston au Berklee College of Music, mais lui a préféré l’éducation pratique d’un boulot d’ingénieure du son. Puis, elle a fait ses valises en 2017 pour s’en aller étudier la composition dans la capitale anglaise et laisser tomber l’université après trois semaines. « En tant que personne de couleur, je ne trouvais pas qu’il y avait assez d’espace pour moi et ce que je voulais faire dans cette école », avouait dans le Guardian cette héritière d’Alice Coltrane et autre Pharoah Sanders. Cela ne l’a pas empêchée de tracer son bout de chemin à Londres et d’y trouver sa propre communauté.



Pour l’aider à fabriquer son nouvel album, Endlessness, Nala Sinephro a embauché du sacrément beau monde. Le casting a même des allures de Dream Team en cette année olympique. Car si ce disque fantastique, jazz et ambient, méditatif et cosmique, marque ses grands débuts en tant que chef d’orchestre, compositrice et arrangeuse de toutes les cordes interprétées par le collectif Orchestrate dirigé par Rob Ames et composé de membres du London Contemporary Orchestra, il accueille aussi la crème de la scène londonienne. James Mollison d’Ezra Collective, le batteur Morgan Simpson de Black Midi, Sheila Maurice-Grey de Kokoroko, Nubya Garcia, Lyle Barton, Natcyet Wakili de Sons of Kemet et Dwayne Kilvington de Wonky Logic. Magique.