Daphni toujours dans l’impeccable maîtrise sur son nouvel album Cherry

Au départ, Daphni ne devait être qu’une simple récréation. L’occasion pour Dan Snaith de tromper son “ennui” entre deux disques de son projet électro Caribou, en se produisant en tant que DJ dans les clubs. Au fil du temps, l’alias a toutefois pris de plus en plus de place dans l’agenda du quadra canadien basé à Londres. Au point de voir désormais le nouvel album de Daphni -son troisième- aussi attendu que le prochain Caribou. Pour autant, Cherry reste fidèle aux fondamentaux de Daphni. Pas question en effet pour Dan Snaith de gonfler plus que nécessaire le cahier des charges ou de donner tout à coup plus de prétention à un projet qui a été conçu pour n’en avoir aucune, sinon de faire danser.



Plus que jamais, c’est donc la spontanéité qui règne en maître. Parfois, certains morceaux dépassent à peine la minute (Falling), d’autres, pour contredire l’injonction au dancefloor, se passent de beat et sonnent comme des esquisses (Arp Blocks). Gratuites en apparence, ces parenthèses plus “expérimentales” servent de respiration entre deux saillies house-techno hédonistes, à l’image de l’irrésistible single Arrow. Ailleurs, Take Two ramène encore volontiers au Daft Punk de Homework, tandis que Always There avance en accéléré, accompagné par une clarinette orientalisante qui fait toute la différence. Car même si Daphni la joue simple et sans chichi, le résultat est toujours impeccablement maîtrisé, les textures sonores particulièrement travaillées. Savoureux.

