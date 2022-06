Born Bad Records réédite le chanteur et chercheur Evariste

“Il ne pense qu’à ça (1967-1970)”

Quel artiste. Quel fumiste. Quel parodiste. Quel humoriste. Quel calembouriste. Evariste ne désigne pas que le cinquième évêque de Rome et un mathématicien de génie (Evariste Galois) mort à la suite d’un duel à l’âge de 20 ans. C’est aussi un chanteur et chercheur indépendant à la courte carrière et au tempérament révolutionnaire. Né en 1943 dans une famille de résistants, Joël Sternheimer, qui a grandi sans son père mort à Auschwitz, est, comme le polytechnicien pionnier de la musique concrète Pierre Schaeffer et le roi de la contrepèterie Boby Lapointe (sorti de l’École centrale et inventeur du système bibi-binaire), un des scientifiques de l’Histoire de la musique.

Savant fou

Arrivé aux États-Unis pendant la guerre du Viêtnam, où il suit des séminaires d’Oppenheimer, créateur de la bombe atomique, Joël se paie une guitare et chantonne dans Washington Square sur les bancs et les pelouses fraîchement fréquentés par Bob Dylan. De retour à Paris, repéré par le patron des Disc’AZ et directeur des programmes sur Europe N°1, il commence à enregistrer avec l’arrangeur de Gainsbourg Michel Colombier. “ Ce que je pense d’Antoine et de Jacques Dutronc,ça commence par c, ça finit par on.” Titre surréaliste et complètement cinglé qui renvoie clairement à ces deux ainés (en plus givré), Connais-tu l’animal qui inventa le calcul intégral? ouvre cette collection de quatorze chansons qui font la chasse aux bons mots et au boson intermédiaire. Après l’avoir glissé sur sa compile Wizzz, consacrée aux trésors cachés de la vieille pop française, le label parisien Born Bad braque les projecteurs sur ce spécimen rare qui faisait taper ses textes par Renaud et dessiner ses pochettes par Wolinski… Fêlé et savoureux.