En 2020, la 45e Cérémonie des César avait fait un sacré foin entre la démission collective du conseil d'administration de l'Académie, les douze nominations de Roman Polanski pour J'accuse et le coup de sang d'Adèle Haenel quittant la salle en pleine remise des prix... L'édition 2021 s'annonce moins mouvementée mais résonnera de manière toute particulière dans un secteur privé de sa vitrine (oui, les salles obscures) depuis quasiment un an. Présenté par Marina Foïs, l'événement se déroulera en présentiel à l'Olympia, sans public et avec moins de nominations qu'à l'accoutumée. Rayon belge, après être passée à côté de la petite statuette avec Victoria, Le Grand Bain et Un amour impossible, Virginie Efira peut prétendre au titre de meilleure actrice avec Adieu les cons d'Albert Dupontel. Tandis que Yolande Moreau (La Bonne Épouse) et Émilie Dequenne (Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait) sont toutes deux en lice pour le meilleur second rôle féminin. Ave César...