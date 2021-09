4 star star star star star

Oscar du meilleur film en 1943, ce classique absolu du cinéma hollywoodien a traversé le temps sans prendre une ride.

On vibre encore pleinement face au conflit intérieur vécu par son personnage central. Rick Blaine (Humphrey Bogart) est déchiré entre son amour pour Ilsa Lund (Ingrid Bergman) et son devoir d'aider le mari (Paul Henreid) de cette dernière, un héros de la Résistance. Nous sommes à Casablanca, où Rick le cynique tient un night-club qui attire une clientèle contrastée. Les nazis sont présents, leurs ennemis aussi, créant une atmosphère des plus particulières, où sentiments et politique ne peuvent qu'entrer en collision. Autour de son couple vedette (Bogart et Bergman sont fabuleux), le réalisateur Michael Curtiz dirige de main de maître un spectacle fascinant, riche en émotions puissantes, où l'humour et le mélodrame, l'action et le suspense fusionnent admirablement.