The Gallands, c'est le tout nouveau projet du batteur d'Aka Moon et du producteur électro Jim Henderson, et ça groove grave.

Les deux ont chacun un CV long comme le bras. Stéphane Galland est bien sûr le cofondateur d'Aka Moon, trio jazz belge reconnu aux quatre coins du monde, avec 25 albums au compteur. Il est aussi le batteur d'Ibrahim Maalouf, et a joué avec Zap Mama, Ozark Henry, Axelle Red, on en passe et des meilleur.e.s. De son côté, Elvin Galland, qui est donc son fils, est connu comme producteur de musique électronique sous le pseudonyme de Jim Henderson, et a quant à lui bossé avec des artistes aussi variés que Mustii, Juicy, Damso, Le 77 ou Noé Preszow.

Ensemble, ils forment un duo batterie/claviers qui vogue en eaux internationales, à mi-chemin entre jazz et hip-hop, qui mêle progressions trippantes et groove comme personne, les accords au Rhodes étant soulignés par des percussions extrêmement jouettes. Fun fact: en écoutant cette session instrumentale avec une oreille vierge, sans s'être renseigné sur le background de chacun des deux musiciens auparavant, on aurait bien imaginé un.e MC poser sa voix dessus. Pas besoin, en fait, leur parcours parlant de lui-même: ce projet est sans aucun doute l'occasion plus de se faire plaisir en famille, loin des contraintes et des formats. Et le moins qu'on puisse dire est que c'est contagieux!