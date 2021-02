Tukan, vainqueurs du Concours Circuit: toutes les photos de la finale

>> Revoir nos portraits vidéo de Tukan ("les plus balèzes"), Benni ("la plus touchante"), Jakbrol ("le plus mordant") et Twin Toes ("les plus farfelus"), et notre capsule sur la difficulté d'organiser un tel concours dans les circonstances actuelles.

LE PALMARÈS COMPLET

PREMIER PRIX: TUKAN

Soutien financier de 3.000 € Prix de la Ministre de la Culture, soutien financier de 2.500 € par PlayRight +, une session d'enregistrement au Jet Studio, un coaching médiatique par This Side Up, une captation Bruxelles Ma Belle financée par Sabam For Culture.

DEUXIÈME PRIX: TWIN TOES

Soutien financier de 2.000 € Prix de La Fédération Wallonie-Bruxelles, soutien financier de 1.500 € par PlayRight +, une session d'enregistrement au Noise Factory

PRIX "COUP DE COEUR":

TUKAN: Prix Centre Culturel de Namur - Abattoirs de Bomel (résidence) / La Clairière (résidence)

TWIN TOES: Prix Conseil de la Musique (programme 6x6) / Durbuy Music (Nature Session video) / Groover (campagne de promotion) / PointCulture (capsule vidéo promotionnelle) / Studio des Variétés (accompagnement/coaching)

BENNI: Prix Groover (campagne de promotion) / Rubens Studio (enregistrement) / Studio des Variétés (accompagnement/coaching) / Volta (résidence)

JAKBROL: Prix Luik Music (RDV d'accompagnement et conseil)

PROGRAMMATION:

TUKAN: About It / Alter Schlachthof / Bear Rock / Belvédère / BlueBird / Bucolique / Dour Festival / Eden / Fête de la Musique / Rockerill / Silly Concerts

TWIN TOES: Botanique / LaSemo / Zik-Zak

BENNI: Brussels Summer Festival / L'Entrepôt / Festival Haute-Fréquence / Festival La Rue et Toi / Reflektor / Silly Concerts / Verdur / Ward'in Rock

JAKBROL: Les Ardentes / Francofaune







Twin Toes © Van's Ography Finale du Concours Circuit, le 14 février 2021







Jakbrol © Van's Ography Finale du Concours Circuit, le 14 février 2021







Benni © Van's Ography Finale du Concours Circuit, le 14 février 2021







Tukan © Van's Ography Finale du Concours Circuit, le 14 février 2021







