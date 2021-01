Alors que la finale du Concours Circuit aura finalement lieu en live streaming, le 14 février prochain, nous vous présentons chacun des finalistes dans des capsules vidéo dont voici la première, dédiée à Benni.

En novembre dernier, alors que la Belgique est reconfinée et que l'espoir d'assister à des concerts dans un avenir proche se réduit à peau de chagrin, on saute sur l'occasion quand on nous propose d'assister à l'enregistrement des mini-sessions live des quatre finalistes du Concours Circuit, à l'Atelier 210. Ce sera l'occasion de rencontrer chacun des groupes arrivés au bout de cette édition on ne peut plus particulière du tremplin, et de les filmer (dans le respect des mesures sanitaires, promis) pour une série de capsules vidéo les présentant plus en profondeur.

Benni, qui est la première à se prêter à l'exercice, est la dernière représentante féminine d'une sélection qui l'a pourtant été bien plus que par le passé (8 groupes "féminins" sur 20 participants en début de course). Pas question mettre sa réussite sur le dos d'un quelconque quota, toutefois: si tout le monde s'accorde à dire que sa voix cristalline est l'un de ses plus grands atouts, le groupe qu'elle a réuni autour d'elle a lui aussi solidement convaincu, même s'il n'a été formé qu'il y a quelques mois.

Derrière notre micro, la jeune Salmienne se révèle être à l'image de sa musique: touchante et pétillante à la fois, la naïveté qu'on pourrait lui trouver n'ayant d'égal que la qualité de ses compositions. Et ce ne sont pas les autres finalistes (Jakbrol, Tukan, Twin Toes), les membres du jury (Luc Lorfèvre, Céline Kayogera) et de Court-Circuit (Margaux Bernard, Pablo Fleury), interrogés également dans cette vidéo, qui nous donneront tort...

Cette vidéo est la première d'une série de 5 capsules que nous diffuserons chaque semaine jusqu'à la finale du Concours Circuit. Celles-ci seront également disponibles sur notre chaîne YouTube.