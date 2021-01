Si la finale du tremplin devra se tenir à huis clos pour les causes qu'on connaît, on continue de vous présenter chacun des finalistes dans une série de portraits vidéo. Aujourd'hui, place au "vétéran" de la sélection, le rappeur/slammeur Jakbrol.

Rapide flashback: en novembre dernier, alors que les perspectives d'assister à des concerts dans un avenir proche se réduisent à néant, on profite de l'enregistrement à l'Atelier 210 de sessions live des quatre finalistes du Concours Circuit pour rencontrer chacun de ceux-ci et leur tirer le portrait.

Jakbrol, ce n'est certes pas un nouveau venu sur la scène belge. Il a même déjà participé à plus d'un tremplin du genre, dont il est sorti vainqueur à peu près à tous les coups. Quand il annonçait sa participation au Concours Circuit en septembre dernier, il ironisait d'ailleurs que celui-ci serait le dernier. Soit. Vu le contexte, on pourrait de toute façon difficilement lui en vouloir d'avoir profité d'une des rares fenêtres de tir encore ouvertes pour exposer son projet. Et puis, "quitte à faire tous les concours, autant tenter ma chance au meilleur", rigole-t-il encore à notre micro.

Dans cette capsule, où l'on fait à nouveau intervenir ses co-finalistes (Benni, Tukan, Twin Toes), des membres du jury (Luc Lorfèvre, Céline Kayogera) et de Court-Circuit (Pablo Fleury, Margaux Bernard), il revient sur ses premières amours pour la musique, qui l'ont conduit de Django Reinhardt à Booba en passant par Stromae à qui il voue une admiration sans limites. Il raconte aussi l'histoire derrière Virus, son clip aux 150.000 vues qui lui a valu un passage aux 12 coups de midi; ou encore des reproches qu'on lui fait qui sont le moteur de sa créativité.

Cette vidéo est la troisième d'une série de 5 capsules que nous diffuserons chaque semaine jusqu'à la finale du Concours Circuit, le dimanche 14 février à 18h. Celles-ci seront également disponibles sur notre chaîne YouTube.