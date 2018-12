Pete Shelley, génial leader et fondateur des Buzzcocks, est mort

Pete Shelley, chanteur, guitariste, et co-fondateur des Buzzcocks est mort jeudi, d'une crise cardiaque, à Tallinn, en Estonie, où il vivait depuis quelques années. Les réactions et autres hommages n'ont pas tardé - de Peter Hook ("Without Pete & the Buzzcocks, I would probably still working at the Docks") à Pearl Jam en passant par Norman Blake ou Tracey Thorn.

