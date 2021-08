Une série d'événements "Covid safe" aura lieu tout l'été, sans masque ni distanciation sociale, à l'esplanade de la Cité Administrative, grâce à l'association de la Région et la Ville de Bruxelles à la Brussels By Night Federation.

Ce n'est plus un secret pour personne: le Covid et les confinements successifs ont gravement touché le monde de la nuit, qui est l'un des derniers secteurs à avoir reçu des réponses quant à une potentielle relance.

En guise de bouffée d'air, la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles ont pris l'initiative - en collaboration avec la Brussels By Night Federation créée l'an dernier - de soutenir le secteur en invitant les clubs et promoteurs de soirée à investir l'esplanade de la Cité Administrative d'août à septembre, afin de retrouver leurs publics respectifs.

Concrètement, 11 projets se sont vu attribuer une date pour produire un événement dansant en plein air, avec un soutien logistique et financier ainsi que d'une implantation "clé en main".

Les événements, accessibles gratuitement, accueilleront un public de 1500 à 2000 personnes qui montreront patte blanche avec un Covid Safe Ticket: ils pourront donc danser sans masque ni distanciation sociale. Une première en près de 18 mois!

L'agenda:

Vendredi 06/08: Club Open Air - Opening Party

Vendredi 13/08: Rio Sensation x Fiesta Latina

Vendredi 20/08: Madame Moustache x Chanoir

Vendredi 27/08: Chez Ginette

Samedi 28/08: Initiate x InDepth x Terminal Techno

Vendredi 03/09: Catclub x Not Your Techno

Samedi 04/09: Trendy

Vendredi 10/09: Symbiosis

Samedi 11/09: Hangar

Vendredi 17/09: Love x Magma

Samedi 18/09: C12 x Brüxsel Jardin

Dimanche 19/09: Metropolis x Gay Haze

Plus d'infos: www.facebook.com/ClubOpenAir

