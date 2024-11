Tous ces artistes qui ont touché le jackpot grâce aux Jeux Olympiques

Céline Dion en haut de la tour Eiffel, Aya Nakamura avec la Garde républicaine et Katerine en Dionysos… La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris a profondément marqué les esprits. Mais avec quels effets sur la carrière des principaux intéressés?

Les Jeux Olympiques constituent la compétition sportive la plus regardée au monde. Les médias chinois affirment que les J.O. de Pékin en 2008 auraient attiré plus de 4,8 milliards de téléspectateurs. Ce qui en aurait fait à l’époque l’évènement le plus suivi de tous les temps. En juillet dernier, la cérémonie parisienne de quatre heures a rassemblé 24,4 millions de téléspectateurs en France dont 1,2 millions en replay. Ces chiffres font du spectacle sur la Seine l’évènement le plus vu de la télé française. Dans le monde, ils étaient deux milliards à suivre la flamboyante inauguration.



« À peu près partout, sauf dans certaines parties de l’Asie, les audiences télé ont atteint près du double de celles de Tokyo -ce qui était attendu- mais elles sont aussi, dans de nombreux cas, supérieures aux audiences de Rio en 2016, malgré la forte érosion générale de l’usage de la télévision au cours des huit dernières années », peut-on lire dans CB News, mensuel consacré à la communication, à la publicité, au marketing et aux médias. La parade olympique sur les bords de Seine a ainsi été vue par 28,6 millions d’Américains (+60 % par rapport à Tokyo), 10,4 millions d’Allemands, 7,9 millions de Britanniques et même 6 millions d’Australiens (malgré le décalage horaire).

Les audiences donnent le tournis mais aussi une idée assez claire de ce que les Jeux représentent comme vitrine, comme amplificateur, comme caisse de résonance. Pour les artistes qui se sont produits aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, les effets se sont rapidement et inévitablement fait sentir.

Céline Dion n’avait plus chanté en public depuis quatre ans à cause d’une maladie neurologique rare. Dans les jours qui ont suivi sa prestation en haut de la tour Eiffel, son audience mondiale sur Spotify a bondi de 36 %. Avec une hausse de 64 % en France. Tandis que l’enregistrement original de L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf a lui vu ses écoutes Spotify grimper de 285 % au lendemain de la cérémonie d’ouverture. Deezer affiche des progressions encore plus impressionnantes (+ 654% pour Hymne à l’amour et +3633 % pour Mon truc en plumes, dont les écoutes devaient jusque-là être pratiquement inexistantes). Le 10 octobre, Céline Dion a sorti sa version sur toutes les plateformes de streaming. Une date qui n’a pas été choisie au hasard: elle marque le 61e anniversaire de la mort de la Môme, disparue en 1963 à l’âge de 47 ans.



De nombreux artistes ont tapé dans l’œil et l’oreille du public lors du coup d’envoi et du coup de sifflet final des Jeux Olympiques. Les groupes Gojira et Phoenix, les chanteuses Angèle et Aya Nakamura, l’artiste électro Kavinsky ou encore le rappeur Snoop Dogg (il est vrai dans tous les bons coups) ont profité de cet effet Jeux Olympiques et vu leurs écoutes bondir sur les plateformes de streaming.

Fortement égratignée avant l’événement (six personnes ont même été placées en garde à vue pour propos racistes), Aya Nakamura a interprété lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques un mix de ses plus grands tubes combinés avec le For Me… Formidable d’Aznavour. Le Pont des Arts où elle s’est produite accompagnée par la Garde républicaine est désormais pris d’assaut par les tiktokeurs qui y reproduisent ses pas. Les médias l’ont même rebaptisé « le pont d’Aya« .

Snoop Dogg © Getty Images

Le nombre d’écoutes a doublé en l’espace de deux semaines pour le groupe de métal français Gojira qui, associé à la chanteuse lyrique Marina Viotti, a repris le chant révolutionnaire Ah! ça Ira (dispo en streaming depuis fin août). Quant à la diffusion du Supernature de Cerrone pendant la cérémonie, elle a propulsé le tube en tête du classement Shazam en France. Elle a été la deuxième chanson la plus recherchée dans le monde. En deux jours, les écoutes en streaming avaient été multipliées par douze.

Boosté, le rappeur Rim’K (113), lui, a annoncé l’Adidas Arena (9 000 places) pour le 12 décembre 2025. Sa dernière date à Paris restait un Olympia (moins de 3 000 personnes) en 2017. « C’est la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure, NDLR) qui t’appelle frère, racontait le Tonton du bled chez Mehdi et Demi à propos de son expérience olympique. Quand tu reçois le coup de fil, tu te dis: « Putain merde. Combien je vais prendre? C’est pas en oseille, c’est en années de prison. J’ai fait quoi, merde? » C’est que des gens chelous. Que des mecs bizarres. Tu signes des papiers chelous, des exclus. C’est très fermé. Tous les trois jours, je signais de nouveaux contrats d’exclusivité et de confidentialité. C’est incroyable. (…) Mais quand j’ai su qu’artistiquement je pouvais faire un peu ce que je voulais, j’ai dit oui directement. »



Hymne au naturisme

Certains se sont ouvert grâce aux Jeux Olympiques les portes de marchés insoupçonnés. Ainsi, qui l’eût cru, l’empire du Milieu est tombé sous le charme de Philippe Katerine. À travers les réseaux sociaux chinois comme Douyin, le TikTok local, ou encore Xiaohongshu, l’équivalent en Chine d’Instagram, de nombreux spectateurs se sont amusés à reproduire sous diverses formes celui qu’ils surnomment « l’artiste Schtroumpf ». Des dessins, des aquarelles, des sculptures en pâte à modeler ou encore des cosplays à l’image d’un Katerine entièrement bleu et quasi nu allongé sur un plat de fruits et de fleurs exotiques. Il a même eu droit à un dessert à l’image de son Dionysos. Certains pointent du doigt une ressemblance avec un personnage connu en Chine, probablement tiré d’une des adaptations de La Pérégrination vers l’Ouest (aussi connu sous le titre Le Roi singe).



La scène du Dionysos bleu entouré de drag-queens a en tout cas fait grand bruit. Certains pays comme le Maroc (service public) et les… États-Unis (NBC) ont d’abord refusé de diffuser ce passage au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques. De nombreuses spéculations ont ensuite émergé sur ce qui l’avait inspiré. Des membres de l’Église et plusieurs pays ont dénoncé une moquerie du christianisme. Certains y avaient vu une parodie de la cène de Jésus-Christ en compagnie de ses apôtres. Malgré les négations du directeur artistique, Thomas Jolly, au sujet de ces allégations, et les excuses de l’acteur et chanteur sur CNN à l’égard des chrétiens du monde « offensés », les opinions continuent d’être divisées.

Katerine se doutait que sa performance ferait parler d’elle. Avait-il pour autant imaginé que les réactions prendraient une telle ampleur? « Ouais. Quand même. Parce que j’avais vu durant les répétitions la présence des drag-queens. Par contre je n’avais pas du tout assisté à la scène. Et moi, je me voyais complètement innocent. Je n’’imaginais pas du tout qu’on pourrait être choqué par ça. Absolument pas. Vu que j’étais un peu dans la tenue de Léon Marchand. Quand même. Enfin, avec un autre corps. Et c’est peut-être ça qu’on me reprocherait alors? (sourire) Ce serait dommage. Parce que tout ça a été très marrant. »

Si son hymne au naturisme s’est sans doute perdu dans la traduction en traversant le globe, le timing était presque parfait. Katerine vient de sortir le 8 novembre Zouzou, son nouvel album. Dès le lendemain de la cérémonie, il a expliqué qu’il avait lui-même posé sa candidature auprès de Thomas Jolly. « À partir de là, on n’allait pas tourner autour du pot et sortir un clip six mois plus tard. C’était plus drôle d’y aller dans l’urgence. C’est quand même beaucoup plus passionnant d’aborder le métier comme ça. Parce que là ça devient en effet un métier. Mais au moins tu rigoles. Parce que tu as des trucs qui se passent. Tout le monde vibre. Ca devient excitant. »

Céline Dion © Getty Imag

Famille musicale

Le compositeur et arrangeur Victor Le Masne, 42 ans, qui avait rencontré Jolly sur Starmania, a été le directeur musical de Paris 2024. C’est lui qui a choisi la place de la musique dans la cérémonie, les titres, les interprètes, les genres. Il a aussi composé Parade, l’hymne officiel devenu viral de l’évènement. Le Masne avait déjà rencontré le succès en écrivant pour Juliette Armanet, Justice, ou son propre groupe Housse de Racket. Mais aucun de ses titres n’avait connu pareil retentissement. « Ce morceau est devenu quelque chose qui m’a dépassé, expliquait-il il y a quelques semaines dans les colonnes du journal Le Monde. Sa force est d’être associé à des émotions, des sensations qui font maintenant partie de la mémoire collective. »



Outre ses collaborations avec Armanet et Justice, Le Masne a été crédité sur des albums de Sébastien Tellier, Chilly Gonzales mais aussi Phoenix et Philippe Katerine. Tiens, tiens… « Au fil des années, je me suis constitué une sorte de famille musicale composée des artistes avec qui j’ai travaillé, justifiait Le Masne dans Les Inrocks. J’ai l’impression qu’on a des bagages communs, des harmonies, des notes, des couleurs… Ces artistes se ressemblent aussi entre eux, ils partagent cette idée de la note juste, cette harmonie qui fait que leurs compositions me touchent. J’ai forcément pensé à eux quand il s’est agi de célébrer le répertoire français pour les J.O. »

Le défi, lors de ces Jeux Olympiques, était de délivrer la bonne émotion, le bon message, au bon moment. Mission accomplie. Victor Le Masne, qui depuis croule sous les sollicitations, est « content d’avoir proposé quelque chose d’autre. Néanmoins suffisamment populaire pour que ce soit compris par tous. » Enfin, plus ou moins…