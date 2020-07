Tous les mercredis de l'été, Focus vous convie à des apéros musicaux au sein des anciennes casernes d'Ixelles, dans l'espace See U. Prochains concerts confirmés: Laryssa Kim, le 22 juillet; Jawhar, le 29 juillet; The Feather, le 5 août; et Yellowstraps, le 26 août. Et c'est gratuit!

Suites aux nouvelles consignes du Conseil national de sécurité, nous vous demandons de rejoindre votre "bulle" avant d'entrer sur le site. De gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. De porter votre masque pour aller au bar, aux toilettes et en intérieur. Concerts assis.

Laryssa Kim, le 22/07 à 18h30.

Italo-Congolaise de Bruxelles, Laryssa Kim impressionne via ses paysages électroniques immergés dans une culture multiple qui passe aussi par la voix.

Jawhar, le 29/07 à 18h30.

Électron libre, fan de Nick Drake et de musique populaire algérienne, Jawhar Basti se partage entre sa Tunisie natale et la Belgique. Jongle avec sa compagnie théâtrale et un folk en arabe délicat et lumineux.

The Feather, le 5/08 à 18h30.

Maladie, paternité et rédemption imprègnent Room, second solo de Thomas Médard alias The Feather. Auteur d'une plus que convaincante pop autobio, mi-funky, mi-spleen.

YellowStraps, le 26/08 à 18h30.

(Le concert était initialement prévu le 8 juillet mais a dû être reporté, la météo n'étant pas favorable et l'événement se déroulant en extérieur)

Depuis longtemps sur les radars, la fratrie YellowStraps a sorti l'EP Goldress en février dernier. L'occasion d'installer définitivement leur soul électronique, amoureuse et élégante.

SuivronsGlauque le 12/08, Charlène Darling le 19/08 et Great Mountain Fire le 3/09.

See U Festival Durant tout l'été, See U propose des activités très variées: cinéma en plein air, DJ sets apaisants, marché bio, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... SOUTENEZ LE PROJET: l'entrée est gratuite, mais merci d'acheter au bar. Merci aussi de laisser l'endroit propre et de respecter le quartier. MESURES DE SÉCURITÉ: rejoignez votre "bulle" avant d'entrer sur le site. Gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. Ne dansez pas, restez fixes. Respectez toutes les mesures données sur le site. Vous ne vous sentez pas bien? Restez à la maison et prenez soin de vous. SEE U: rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles Accès via bus (95, N08), tram (7,25), gare d'Etterbeek. Vélos, scooters... bienvenus. https://www.see-u.brussels

