C'est une première, motivée par la situation dramatique que vit l'industrie du cinéma: Warner sortira ses films à la fois en streaming et au cinéma l'an prochain. Une décision qui est loin de mettre tout le monde d'accord...

Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur leur activité, les studios Warner Bros ont décidé que tous leurs films prévus en 2021 aux États-Unis, dont les très attendus Matrix 4 et Dune, seraient diffusés sur leur plateforme de vidéo à la demande HBO Max parallèlement à leur sortie en cinéma.

L'annonce, qui bouleverse les codes et les pratiques de l'industrie, témoigne de la difficulté pour Hollywood de s'adapter à la crise sanitaire aux États-Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma du pays de fermer.

Pour Jeff Bock, analyste du secteur pour la société spécialisée Exhibitor Relations, il s'agit tout simplement du "plus grand séisme que l'industrie du cinéma ait jamais connu". "Warner a effectué un virage serré qui pourrait changer l'industrie pour toujours", estime l'expert, interrogé par l'AFP.

D'autres, comme Christopher Nolan, qui a sorti Tenet plus tôt cette année dans un contexte quelque peu chahuté, ne mâchent pas leurs mots: "Certains des plus grands cinéastes et des plus grandes stars de cinéma se sont couchés en pensant travailler pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés en découvrant que c'était pour le pire service de streaming", a confié le réalisateur au Hollywood Reporter. "Warner Bros avait une machine incroyable pour montrer le travail d'un cinéaste partout, tant dans les salles de cinéma qu'à la maison, et ils sont en train de la démanteler en ce moment même. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils perdent. Leur décision n'a aucun sens économique et même l'investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement", poursuit-il.

"Nous vivons dans une période sans précédent, qui nécessite de faire preuve de créativité pour trouver des solutions", a expliqué la PDG de Warner Bros, Ann Sarnoff, en présentant cette décision. Elle ne s'appliquera dans l'immédiat qu'aux Etats-Unis, le service HBO Max n'étant pas disponible à ce stade dans d'autres pays, où le catalogue Warner Bros sortira normalement dans les salles de cinéma l'an prochain. Lancé en mai dernier, HBO Max devrait être étendu à certains pays d'Amérique Latine et d'Europe au second semestre 2021.

Mi-novembre, Warner avait déjà annoncé que Wonder Woman 1984 sortirait aux États-Unis simultanément dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël, pour tenter de compenser l'impact de la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calendrier des super-productions. Les experts s'attendaient à ce que Wonder Woman soit une exception à la règle, au moins le temps de juger si l'opération était un succès ou non.

Traditionnellement, les grosses productions hollywoodiennes sont projetées uniquement en salle durant 90 jours avant d'être diffusées sur d'autres supports. Mais la fermeture des cinémas dans de nombreuses régions américaines, dont New York et Los Angeles, a contraint les distributeurs à trouver des solutions de repli. "Personne plus que nous ne veut revoir des films sur grand écran. Nous savons que les nouveaux contenus font vivre les projections dans les cinémas, mais nous devons prendre en compte le fait que la plupart des salles aux États-Unis vont probablement fonctionner avec une capacité réduite tout au long de 2021", a plaidé Ann Sarnoff dans son communiqué.

Au moins 17 titres

En vertu de ce modèle économique "hybride" annoncé par Warner Bros, les nouveaux films seront accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en salles aux États-Unis, et pour une durée d'un mois. La décision devrait concerner au moins 17 titres l'an prochain, parmi lesquels un "préquel" inspiré par la série Sopranos et une suite au film de super-héros DC Suicide Squad.

La plus grosse production est sans conteste Matrix 4, suite de la saga qui a déjà rapporté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde et pour laquelle Keanu Reeves va reprendre son rôle de Neo. Sa sortie est prévue en décembre 2021.

Autre film très attendu, Dune, nouvelle adaptation du légendaire roman de science-fiction publié par Frank Herbert en 1965. Le long-métrage réalisé par Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet dans le rôle du héros Paul Atréides, devait être le point d'orgue de la saison cinématographique 2020. Mais sa sortie, initialement prévue en novembre, a déjà été décalée à deux reprises en raison de la crise sanitaire.

Les grands studios hollywoodiens cherchent désespérément des idées pour s'adapter à la pandémie de Covid-19, qui a un lourd impact financier pour cette l'industrie. Warner avait sorti Tenet dans les cinémas cet été mais a dû se contenter de recettes plutôt décevantes aux États-Unis, marqués par un box-office exsangue.

D'autres ont également commencé à reporter une partie de leur mise sur le streaming, comme Disney, qui a sorti son remake de Mulan sur sa plateforme Disney+ en septembre. Soul, dernière production des studios d'animation Pixar, sera diffusée sur la même plateforme aux États-Unis le jour de Noël.

Warner et Disney ont tous deux achevé leur restructuration en se dotant de leur propre plateforme de vidéo à la demande et pour l'analyste Jeff Bock, la crise sanitaire pourrait avoir profondément accéléré un processus déjà en cours: la relégation des cinémas traditionnels au second plan du modèle économique, derrière le streaming. "A présent, ils ne sont plus que le Robin aux côtés du Batman qu'est HBO Max", dit-il.

