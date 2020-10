Nouvelle conséquence de la pandémie, la date de sortie de la version de Dune de Denis Villeneuve a été repoussée à octobre 2021, l'industrie cinématographique affichant toujours les voyants dans le rouge.

La nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert était prévue pour la mi-décembre, mais lundi, le compte Twitter officiel du film a communiqué le changement de la date de sortie.

Le réalisateur canadien Denis Villeneuve, à qui on doit déjà d'autres films de science-fiction à gros budget dont Blade Runner 2049, a réimaginé le roman de 1965. En 1984, David Lynch avait déjà sorti une première version cinématographique. L'histoire se déroule dans les années 10190 sur la planète désertique Arrakis, plus connue sous le nom de Dune. Cette planète est convoitée et attire toutes les attentions car une "drogue" aux agilités spéciales y voit le jour. L'Epice y est cultivée et pourrait prolonger la vie est renforcer les défenses immunitaires des Humains.

Produit par Warner Bros, le film sera interprété par Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Josh Brolin.

Le studio hollywoodien Warner continuera également à maintenir la sortie de l'adaptation du Comics Wonder Woman 1984 en période de fêtes de fin d'année, ont rapporté les médias américains.

La nouvelle arrive alors qu'une autre grande superproduction sur laquelle les cinémas comptaient pour relancer les ventes de billets, le prochain film de James Bond, No Time To Die, a été repoussé une fois de plus et cette fois-ci à avril 2021.

Warner souhaite donner toutes ses chances à Tenet de Christopher Nolan, qui totalise pour le moment 45 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Et donc ne pas lui mettre un autre blockbuster en travers de sa route.

