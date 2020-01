Un Magritte d'honneur pour Monica Bellucci

FocusVif.be Rédaction en ligne

Le Magritte d'honneur de la 10e cérémonie de remise des prix du cinéma belge sera décerné à Monica Bellucci, annoncent mardi l'Académie André Delvaux et la RTBF. "La plus francophone et francophile des actrices italiennes" recevra son prix le 1er février prochain.