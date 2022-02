La 94e cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars prochain, et les nominations ont été annoncées ce mardi. The Power of the Dog de Jane Campion est en tête, suivi de près par Dune de Denis Villeneuve. 10 films concourent à l'Oscar du Meilleur film.

The Power of the Dog, sombre western de la Néo-zélandaise Jane Campione part favori avec pas moins de douze nominations. La réalisatrice est la toute première femme de l'histoire de la cérémonie à avoir été deux fois nommée pour l'Oscar du Meilleur réalisateur. La première fois date de 1994 avec son film La Leçon de piano. Le film produit par Netflix est aussi notamment nommé dans les catégories Meilleur film, Meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch, meilleurs seconds rôles féminin pour Kirsten Dunst et masculin pour Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee.

Dune, premier volet de l'adaptation de la célèbre série de livres de science-fiction de Franck Herbert, est quant à lui nommé dans 10 catégories. Son réalisateur Denis Villeneuve n'a même pas été retenu pour l'Oscar du Meilleur réalisateur par l'Académie des arts et sciences et du cinéma. Sa vedette, Timothée Chalamet a elle aussi été boudée par ces derniers pour la catégorie Meilleur acteur.

Autres faits marquants: Kenneth Branagh est nommé dans la catégorie Meilleur réalisateur pour son film en noir et blanc Belfast. Le grand Steven Spielberg combat aussi pour le titre avec son remake de West Side Story. Mention spéciale pour La Méthode Williams de l'Américaine Aunjanue Ellis qui concourt pour 6 Oscars.

Les grosses productions comme Spider-Man: No Way Home et James Bond: Mourir peut attendre sont hors-course.

À la grande surprise de ses fans qui ne se privent pas d'exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux, la chanteuse et actrice Lady Gaga n'est pas nommée dans la catégorie Meilleure actrice. Le film House of Gucci n'est d'ailleurs présent que dans une seule catégorie: le Meilleur maquillage.

Aucun belge ne représente le pays lors de la cérémonie. Nos espoirs s'étaient accrochés au long-métrage Un monde de Laura Wandel pour la catégorie Meilleur long métrage ainsi qu'au court-métrage T'es morte Hélène du réalisateur Michiel Blanchart pour la catégorie Live Action Short Film, mais ces derniers n'ont pas tenu la concurrence.

Oscar du Meilleur film : - Belfast - CODA - Don't Look Up: Déni cosmique - Drive My Car - Dune - La Méthode Williams (King Richard) - Licorice Pizza - Nightmare Alley - The Power of the Dog - West Side Story Oscar du Meilleur réalisateur : - Kenneth Branagh avec Belfast - Ryusuke Hamaguchi avec Drive My Car - Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza - Jane Campion avec The Power of the Dog - Steven Spielberg avec West Side Story Oscar de la Meilleure actrice : - Jessica Chastain dans Dans les yeux de Tammy Faye - Olivia Colman dans The Lost Daughter - Penélope Cruz dans Madres Paralelas - Nicole Kidman dans Being the Ricardos - Kristen Stewart dans Spencer Oscar du Meilleur acteur : - Javier Bardem dans Being the Ricardos - Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog - Andrew Garfield dans Tick, tick...BOOM - Will Smith dans La Méthode Williams - Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth Oscar du Meilleur film international : - Drive My Car (Japon) - Flee (Danemark) - La Main de Dieu (Italie) - L'école du bout du monde (Bhoutan) - Julie (en 12 chapitres) (Norvège)

Guillaume Picalausa

