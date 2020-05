À défaut de festival, les initiatives se multiplient pour faire vivre le cinéma cannois, comme le programme "De Cannes à votre cabane" de cinechezvous.be qui met à l'honneur six films flamands passés par la Croisette.

Alors que Cinéart met à l'honneur deux films par jour du 12 au 23 mai, soit les dates auxquelles le festival de Cannes aurait dû avoir lieu (on vous offre d'ailleurs des codes pour voir ces films par ici), www.cinechezvous.be, la plateforme du distributeur Lumière, met quant à lui en avant six films sélectionnés à Cannes entre 1995 et 2019. Des films à voir jusqu'au 1er juin à petit prix (entre 3,99 et 8 euros pour les sorties les plus récentes)

Soit:

Ghost Tropic de Bas Devos (Quinzaine des Réalisateurs 2019)

Girl de Lukas Dhont (Un Certain Regard 2018/ Lauréat de la Caméra d'Or)

Ce magnifique gâteau! d'Emma de Swaef et Marc James Roels (Quinzaine des Réalisateurs 2018)

La Merditude des choses de Felix Van Groeningen (Quinzaine des Réalisateurs, 2009)

Moscow, Belgium de Christophe Van Rompaey (Semaine de la Critique, 2008)

Manneken Pis de Frank Van Passel (Semaine de la Critique, 1995)

(les liens mènent à nos critiques)

