3 star star star star star

COMÉDIE SENTIMENTALE | Emilia Clarke (la Daenerys de Game of Thrones) est assez épatante dans cette comédie romantique de saison.

Il y aura donc une vie après Game of Thrones pour Emilia Clarke. L'interprète de Daenerys Targaryen est assez épatante dans cette comédie romantique de saison qu'est Last Christmas. Elle y joue l'employée d'une boutique spécialisée en cadeaux de Noël qui se rêve une carrière d'actrice, courant les auditions mais en vain. Un jour, par la vitrine de l'échoppe, elle aperçoit un beau jeune homme qui va changer sa vie... Paul Feig mène à bonne allure et avec une tendre malice un petit film au charme réel, et qui nous réserve sur la fin une surprise extraordinaire. On ne boude pas son plaisir devant un spectacle souvent très drôle et parfois émouvant.