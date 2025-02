Marcie de Cati Baur: la bonne surprise BD de ce début d’année

Avec Marcie, l’autrice suisse Cati Baur livre une des belles surprises de ce début d’année en BD.

Jusqu’ici, Marcie préférait qu’on l’appelle Caroline, son deuxième prénom. Mais ça, c’était avant que le «chief happiness officer» de la Sofical ne lui signifie le non-renouvellement de son contrat et que, la cinquantaine s’installant, elle ne se voit obligée de se remettre en question, malgré ses bouffées de chaleur et la pression de son ado de fille. Dès lors, pourquoi ne pas transformer son plus gros défaut –être invisible, «personne ne me voit jamais»– en arme secrète et idéale pour le plus fantasmatique des métiers: détective privé!

Mais lors de sa première mission –retrouver Roudoudou, un Spitz nain de 3 ans– une jeune femme vient littéralement s’écraser et mourir à ses pieds. L’aventure prend alors une tout autre tournure… Quelque part entre Maggy Garrisson et Posy Simmonds, la Marcie de la Suissesse Cati Baur est la très bonne surprise, atypique et drôlement tendre, de ce début d’année. On en redemande!

Marcie de Cati Baur, Dargaud, 144 pages.La cote de Focus: