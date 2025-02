VOD à voir ou à éviter? Un drame sur la dysmorphophobie et une comédie avec Reese Witherspoon et Will Ferrell

Parmi les nouvelles sorties en VOD, on pointe cette semaine Parachute, où Brittany Snow s’inspire de ses propres troubles alimentaires, et Vous êtes cordialement invités, wedding comedy où s’affrontent Will Ferrell et Reese Witherspoon.

Parachute

Disponible sur Apple TV. Drame de Brittany Snow. Avec Courtney Eaton, Thomas Mann, Francesca Reale. 1 h 37. La cote de Focus: 3/5

L’actrice et chanteuse Brittany Snow (les séries Guiding Light et American Dreams) s’inspire de ses propres troubles alimentaires durant ses jeunes années pour faire ses premiers pas derrière la caméra avec ce drame sensible autour de la dysmorphophobie, caractérisée par une préoccupation obsessionnelle concernant des défauts perçus de l’apparence physique qui ne sont pas visibles ou semblent très légers à d’autres personnes. Alors qu’elle vient de sortir d’une cure de désintoxication pour lutter contre son addiction à la nourriture et ses problèmes d’image liés à son corps, Riley (Courtney Eaton, actrice australienne découverte dans Mad Max: Fury Road) fait la rencontre d’Ethan (Thomas Mann, acteur américain révélé à l’époque dans Project X), un chouette mec qui travaille pour un petit label de musique. Clairement fragilisée, Riley est engagée dans un programme qui l’encourage à ne pas s’aventurer dans une relation amoureuse durant la première année suivant sa cure. S’instaure alors bientôt entre eux une espèce d’intimité platonique très ambivalente qui les tiraille et les renvoie à leurs failles…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avec ses personnages écorchés, rongés par le mal-être, Parachute use et abuse d’une tonalité romantico-mélancolique instagrammable qui l’amène à aligner les tics indés des longs métrages calibrés pour le festival de Sundance. Chacun passe ici un peu trop de temps à dire qu’il est désolé, mais peut aussi parfois se révéler désarmant de naturel et de vérité. Portée par une belle énergie juvénile, cette histoire d’un rendez-vous continuellement manqué a le mérité d’oser remuer des sentiments complexes et s’aventurer dans des zones très inconfortables. On prend plaisir à y croiser un éventail de têtes connues dans des seconds rôles (Kid Cudi, Gina Rodriguez, Joel McHale, Dave Bautista…).

Vous êtes cordialement invités

Disponible sur Prime Vidéo. Comédie de Nicholas Stoller. Avec Reese Witherspoon, Will Ferrell, Geraldine Viswanathan. 1h49. La cote de Focus: 2/5

Margot et Jim ont tous les deux réservé le même petit hôtel de charme pour marier l’une sa sœur adorée, l’autre sa fille. Et ce n’est pas un malheureux quiproquo qui va les empêcher d’offrir à leurs proches la fête de leurs rêves. Sur le papier, on espérait une wedding comedy gentiment régressive, portée par l’humour malicieux de Reese Witherspoon et le sens du gag de Will Ferrell.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A l’écran, malheureusement, on n’y est pas vraiment. Certes, certains personnages secondaires sont aussi caricaturaux que savoureux, comme les membres de la famille de Margot, bigots du Sud des Etats-Unis qui posent avec délectation dans Guns and Gardens et appellent leur femme «l’épouse», ou ces demoiselles d’honneur tout doit sorties d’une sororité étudiante, aussi immatures qu’inconséquentes, incapables de passer un coup de fil pour cause «d’anxiété sociale». Quant à Margot et Jim, on retient l’effort fourni pour les faire sensiblement échapper aux stéréotypes attendus. Mais quand tous les éléments de non pas un, mais deux mariages foirés sont réunis, on s’attend à plus de folie et de créativité dans enchaînement des catastrophes, mais aussi plus d’émotion dans la redéfinition des liens familiaux.