Sorties ciné: le lamentable crossover Deadpool/Wolverine, Paris selon Marjane Satrapi et un thriller mexicain maîtrisé

Parmi les sorties ciné de la semaine, le long-métrage du Mexicain Amat Escalante relève un peu la barre par rapport à deux autres films décevants.

Perdidos en la noche

Cinéaste résolument imprévisible, le Mexicain Amat Escalante (Sangre, Los Bastardos, Heli) n’avait plus donné de ses nouvelles depuis 2017 et la sortie de La Región salvaje, drame radical et frontal relevé d’éléments fantastiques joyeusement déroutants. Il revient aujourd’hui avec Perdidos en la noche, un film passé par le festival de Cannes qui se structure autour d’un jeune homme d’origine modeste, Emiliano, en quête de vérité sur la disparition de sa mère, activiste écologiste qui s’opposait à l’industrie minière locale. Sur fond de corruption généralisée, ses recherches le conduisent bientôt vers la demeure de la riche famille Aldama…

Paradis Paris

Une cantatrice presque morte revient à la vie dans le frigo d’une morgue. Un présentateur télé apprend qu’il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Une jeune fille n’a plus le goût à la vie quand fuite une sex-tape de sa première fois, tandis qu’un cascadeur remet en question ses choix de vie. Autour de ces personnages, Paradis Paris, le nouveau film de Marjane Satrapi, multiplie les aphorismes plats sur la mort et est desservi par un jeu d’acteur dont les curseurs ont été poussés à un niveau stratosphérique.

Deadpool & Wolverine

Les héros, on le sait, ne meurent jamais. Rien d’étonnant, dès lors, à voir Hugh Jackman réendosser le costume de Wolverine sept ans après le très beau final funèbre de l’excellent Logan de James Mangold. Il reprend du service aux côtés d’un Ryan Reynolds visiblement ravi de revenir faire des blagounettes inoffensives dans le spandex rouge et noir de Deadpool.