Avec Paradis Paris, Marjane Satrapi raconte sa Ville Lumière. Un film agaçant au casting pléthorique, avec Monica Bellucci, André Dussollier, Rossy de Palma ou encore Alex Lutz.

Une cantatrice presque morte revient à la vie dans le frigo d’une morgue. Un présentateur télé apprend qu’il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Une jeune fille n’a plus le goût à la vie quand fuite une sex-tape de sa première fois, tandis qu’un cascadeur remet en question ses choix de vie. Autour de ces personnages, Paradis Paris, le nouveau film de Marjane Satrapi, multiplie les aphorismes plats sur la mort et est desservi par un jeu d’acteur dont les curseurs ont été poussés à un niveau stratosphérique.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On comprend à peine d’ailleur la pertinence de ce casting pléthorique, auquel s’ajoutent des dialogues souvent affligeants, des enjeux personnels dérisoires, et une musique qui souligne au fluo tous les nœuds dramatiques. Le tout s’avère plus agaçant que fantasque.