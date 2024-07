L’imprévisible réalisateur mexicain Amat Escalante revient avec Perdidos en la noche, entre thriller noir et drame social.

Cinéaste résolument imprévisible, le Mexicain Amat Escalante (Sangre, Los Bastardos, Heli) n’avait plus donné de ses nouvelles depuis 2017 et la sortie de La Región salvaje, drame radical et frontal relevé d’éléments fantastiques joyeusement déroutants. Il revient aujourd’hui avec Perdidos en la noche, un film passé par le festival de Cannes qui se structure autour d’un jeune homme d’origine modeste, Emiliano, en quête de vérité sur la disparition de sa mère, activiste écologiste qui s’opposait à l’industrie minière locale. Sur fond de corruption généralisée, ses recherches le conduisent bientôt vers la demeure de la riche famille Aldama…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ouverte sur une citation de Dostoïevski, cette critique à peine voilée de la décadence bourgeoise et religieuse (le chien des Aldama s’appelle même Buñuel…) oscille entre thriller au noir d’encre et drame social aux relents politiques. Formellement maîtrisé, le film ne fait pas l’économie de certaines longueurs mais séduit par son atmosphère habilement délétère.