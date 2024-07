21 juillet: le programme culturel et festif de la Fête nationale

Plutôt défilé militaire ou barbecue entre potes pour le 21 juillet? À moins que vous ne cherchiez la petite guinguette sympa? Quelques pistes pour passer un bon week-end noir-jaune-rouge.

À croire que Fête nationale rime avec covers au vu nombre de groupes de reprises du rock et de la pop qui se produiront tout au long du week-end, dans la capitale et en province. Au niveau musical, l’ambiance bal populaire règnera dès ce samedi à la place du Jeu de Balle.

À Bruxelles

Rendez-vous donc ce samedi 20 juillet dès 19h sur la place du cœur des Marolles pour le désormais traditionnel Bal national connu pour son ambiance bon enfant de kermesse de village. « L’année passée était une édition exceptionnelle car c’était les 20 ans du Bal National. Pour faire fort cette année aussi, nous avons voulu lui donner les allures d’un bal international avec des invités de prestige« , a expliqué Frank Anthierens, président de l’ASBL Bal National. Johnny Hallyday, Lady Gaga, Annie Cordy, Claude François et Queen seront donc présents par l’intermédiaire de groupes de reprises. De quoi faire la fête jusque très tard. La soirée se terminera avec DJ El Bacha et FC Bokken.

Le Bal National en 2023. – © Belga/Benoit Doppagne © Belga/Benoît Doppagne

Le jour J sera bien évidemment dédié aux activités protocolaires avec le traditionnel défilé militaire dès 15 h dans le quartier royal. La Fête au parc investit le parc Royal avec de multiples activités récréatives et sportives et les rues alentours où seront présentés les services de secours, de sécurité et de défense. Mais les amoureux de culture et d’histoire ne seront pas en reste puisque la plupart des musées du Mont des Arts seront ouverts, mais aussi plus exceptionnellement le Centre culturel coréen (rue de la Régence), la grande synagogue et la plupart des bâtiments officiels rarement ouverts complètement au public durant l’année. Des visites guidées du Palais de la Nation (Chambre et Sénat) et de la Cour des comptes sont prévues toute la journée.

Apothéose en son et lumière

En soirée, il faudra se diriger vers le parc du Cinquantenaire. Pour la troisième année consécutive, un spectacle gratuit organisé par le SPF Chancellerie du Premier ministre clôturera les festivités du 21 juillet, dès 21 h. En musique, la Fête nationale sera célébrée par dix artistes belges, dont Puggy, Reinel Bakole, Lost Frequencies, Mustii, Youssef Swatt’s, ou encore Omdat Het Kan & Average Rob. Un show de lumière laser et de drones, accompagné d’un DJ set, illuminera le Cinquantenaire à partir de 22 h, avant le traditionnel feu d’artifice organisé par le Syndicat d’initiative-Bruxelles Promotion.

En Wallonie

Si la Fête nationale ne connaît pas vraiment l’effet bal musette du 14 juillet hexagonal, des activités festives sont organisées un peu partout dans le pays. À Namur, capitale wallonne, un bal populaire se tiendra samedi soir dès 18h place Maurice Servais. Il sera ponctué d’un feu d’artifice à 23h. Dimanche place au gueuleton urbain dès 11h au même endroit.

À Mons, le coup d’envoi sera donné samedi 20 juillet dès 16 heures place Léopold (juste devant la gare) pour une fin de journée et une soirée musicale avec la prestation de The Magician, entre autres. le feu d’artifice sera tiré dès minuit.

Garden Party à Tournai, activités créatives au Grand-Hornu, concerts à Nivelles avec Kid Noize et Les Gauff’… Un programme on ne peut plus belge vous attend dans tout le pays ce week-end.

Avec Belga