Festival, expo, spectacles: nos tips culturels du week-end

Bien sûr il y a Dour. Mais pour les autres, il y a aussi les Francos de Spa, Vhils qui expose au Mima et du théâtres au Bruxellons! Tous nos tips culturels de la semaine regroupés ci-dessous.

Si le festival de Dour bat son plein jusque dimanche, le week-end sera festif ailleurs aussi. La rédaction vous sert ses tips culturels pour les jours (ensoleillés) à venir.

Le festival – Francofolies de Spa

Du 18 au 21/07 à Spa. www.francofolies.be

Institution du calendrier, les Francos de Spa assurent la prise avec des grosses têtes d’affiche -de Francis Cabrel à Alain Chamfort en passant par Bruel, Obispo ou Louise Attaque. Soit un bon résumé de l’ADN historique de l’événement, entre chanson et variétés grand public. Cela étant dit, il n’oublie pas de se brancher sur le rap -la soirée Gims, Soolking, etc.- ou d’inclure des propositions plus alternatives –Flavien Berger, Gros Cœur, David Numwami. Ni de tenir compte de la nouvelle génération -Pierre de Maere, Hoshi, Eddy de Pretto, Charlotte Cardin. – L.H.

L’expo – Multitude: Carving Memories in the Digital Age

Jusqu’au 05/01/2025 au Mima à Molenbeek-Saint-Jean. www.mimamuseum.eu

Vhils au travail. – © José Pando Lucas

Vhils est l’un des artistes urbains les plus spectaculaires qui soient. Qui n’a pas vu ces impressionnantes vidéos le montant entailler un mur, porté par une nacelle, à l’aide d’un burin ou d’un marteau-piqueur? En phase avec cette pratique intrusive, Alexandre Farto, de son vrai nom, ne se contente pas d’une approche superficielle. En cela, son œuvre évoque celle d’un Gordon Matta-Clark capable de révéler les dimensions enfouies d’un bâti. Tout comme ce dernier, le Portugais fouille dans le passé et le présent des sociétés, libérant ainsi leur héritage, leur culture et leurs récits. La très attendue exposition du MIMA, dont le propos est centré sur “l’invention de la ville”, s’accompagnera de la création d’une nouvelle fresque dans l’espace public bruxellois. – M.V.

Le spectacle – Bruxellons!

Jusqu’au 24/09 au château du Karreveld, Molenbeek-Saint-Jean. www.bruxellons.net



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Bruxellons s’est fait une tradition: la création d’une comédie musicale à la Broadway. Des inédits francophones qui gagnent en qualité. Place cette année à Come from Away (jusqu’au 30 août), revenant sur l’atterrissage forcé de 38 avions le matin du 11 septembre 2001 dans une petite ville de Terre-Neuve. Un élan de solidarité des locaux envers les centaines de passagers va tisser de profonds liens sur le long terme. Une histoire de la psyché américaine… À côté de cette grosse production, le festival propose un best of des spectacles de la saison. Nos trois coups de cœur: Fils de bâtard, Tacoma Garage et Dena Princesse guerrière. – N.N.