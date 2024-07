En télé ce soir: dans les coulisses du Bal national, un rendez-vous populaire et festif

Depuis 20 ans, le Bal national est devenu le coup d’envoi de la Fête nationale belge. Jeux de bal nous plonge dans les coulisses de ce rendez-vous de la zwanze et de la bonne ambiance.

« Je pense qu’en Belgique dans les cafés et les événements comme ici, que tu sois ce que tu veux, on s’en fout. Les gens s’appellent d’accord. On commence par être d’accord de faire la fête ensemble. Si ça marche, c’est chouette. Si ça marche pas, ben tu sais quoi, c’est pas grave. On ira faire autre chose. » Depuis 20 ans, tous les 20 juillet, des milliers de personnes se réunissent dans les Marolles, place du Jeu de Balle, pour le grand Bal national.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un rendez-vous populaire unique quelque part entre le festival, le carnaval et la réunion de famille. Pour son premier long métrage documentaire, Laurent Scheid s’est penché sur l’organisation de cet événement lancé à l’occasion du jubilé des dix ans de règne d’Albert II. Briefing des forces de l’ordre qui doivent anticiper la visite du Roi, majorettes qui répètent et préparation de Jean-Luc Fonck (Can You Philippe?)… Jeux de Bal est le making of, avec un petit côté Strip Tease/Tout ça (ne nous rendra pas le Congo) bienveillant, d’une organisation pleine de zwanze. Marollien un jour, Marollien toujours…