Frank Vincent (Les Sopranos, Les Affranchis) est mort à 78 ans

La chaîne à péage HBO qui diffusait les Sopranos a écrit sur Twitter: "nos familles n'oublieront jamais l'héritage de (Phil) Leotardo, que cette légende d'HBO repose en paix".

Le tweet fait référence à son personnage dans Les Sopranos, Phil Leotardo, l'ennemi sans pitié de Tony Soprano à la fin de la série culte sur des mafieux du New Jersey avec James Gandolfini, décédé en 2013, dans le rôle-titre.

Selon le site d'informations sur les célébrités TMZ, Frank Vincent a succombé à des complications à la suite d'une opération à coeur ouvert dans le New Jersey (Est des Etats-Unis). Il avait souffert d'une crise cardiaque une semaine plus tôt.

L'acteur, qui avait 78 ans, avait incarné avec brio les gangsters dans de nombreux chefs-d'oeuvres de Martin Scorsese: Raging Bull (1980), Les Affranchis (1990) et Casino (1995).

Il avait également joué dans Do the Right Thing (1989), oeuvre maîtrsse de Spike Lee.