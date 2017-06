[À la télé ce soir] The Following

Profitons donc de redécouvrir le duo improbable composé de Ryan Hardy, ex-agent du FBI revenu aux affaires et à l'alcool (Kevin Bacon, pas encore transformé en objet sexuel de I Love Dick), et un serial killer psychopathe (le pléonasme a tout son sens quand il est incarné par James Purefoy, connu sous les traits de Marc Antoine dans Rome), Joe Carroll. Les accès de pure folie dans une mer de calme apparent du second, mêlés aux tourments et aux cachoteries du premier font la trame délicieusement flippante, car sans repères, de ce duel entre meilleurs ennemis censé rappeler Le Silence des Agneaux. Carroll, ancien prof de lettres emprisonné pour le meurtre sauvage de 14 étudiantes, s'évade. Tiré de la retraite pour retrouver celui qu'il avait serré huit ans auparavant, Hardy se rend compte que le tueur est en réalité devenu le gourou à distance d'un chapelet de suiveurs, prêts à jouer les copycats. À charge pour Hardy de poursuivre l'un et les autres. Nanti des obsessions de son créateur Kevin Williamson (papa de Scream) pour les serial killers, The Following demeure un honnête divertissement, servi par deux acteurs à l'alchimie singulière.

Série créée par Kevin Williamson. Avec Kevin Bacon, James Purefoy, Shawn Ashmore, Natalie Zea, Valorie Curry. *** Ce samedi 17 juin à 22h55 sur La Deux.